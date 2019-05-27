"Часто раздвигаете ноги" - Лобода возмутила сеть новым фото

Украинская певица Светлана Лобода похвасталась российскими наградами. Фото - instagram.com/lobodaofficial

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая работает в России, возмутила сеть новым фото. На нем она одета в костюме с блестками и широким декольте. Образ дополнила шляпой с широкими полями и темными очками.

На снимке звезда сидит, широко расставив ноги. На коленях держит премии-статуэтки. Так похвасталась наградами от российского телеканала IX RU.TV, который премировал ее как лучшую певицу года. А также судьи отметили ее саундтрек "Лети" для фильма "Гоголь. Вий".

"Спасибо за премии, спасибо за любовь, спасибо за то, что позади так много всего, а мне еще кажется, что все только начинается", - подписала она кадры.

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Снимки и вызвали неоднозначную реакцию подписчиков певицы. Многие из поклонников Светланы упрекнули ее за пошлость, тягу к "заимствованию" чужих образов и отметили, что это уже перебор.

"Я заметил Вы часто раздвигаете ноги на фото! С чем это связано?", "Только наряд ужасный ... И этот парик. Простите, Светлана Сергеевна", "Как это образ Карди Би сплагиатить?", "Образ Карди Би, только у нее вместо висульок - часы", "Светлана плавно перевоплощается в фрика! Верните легкий женский образ","Перебор", "Ужасное фото", "Оставь хоть немного себя. Хватит косить, неизвестно под кого", - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 26 Май 2019 в 2:20 PDT

Недавно Светлана Лобода поделилась с поклонниками соблазнительным снимком, который сразу раскритиковали в сети. На нем она позировала в бежевом строгом костюме с расстегнутым пиджаком, под которым - черный бюстгальтер.