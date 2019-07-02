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вторник, 02 июля 2019 13:14

Линдси Лохан показала обнаженное тело в честь дня рождения
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Линдсей Лохан поделилась откровенными снимками в честь своего дня рождения
Фото: @lindsaylohan
Линдсей Лохан поделилась откровенными снимками в честь своего дня рождения
Линдсей Лохан поделилась откровенными снимками в честь своего дня рождения
Линдсей Лохан поделилась откровенными снимками в честь своего дня рождения

Американская актриса и певица Линдсей Лохан в честь дня рождения, 2 июля, запостила в Instagram снимок без белья.

Знаменитости исполнилось 33 года.

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Звезда сфотографировала себя в зеркало, сидя на полу. Интимные места актриса прикрыла ногой и руками. Из элементов одежды на Линдси только аксессуары: браслеты, кольцо и серьги.

Подписчики Лохан, которых почти 8 млн, начали активно комментировать фото и приветствовать знаменитость с праздником.

"Публиковать обнаженные фото для привлечения внимания это так тупо", "Ты действительно очень красивая", "Королева праздничных нарядов", "С днем рождения, принцесса", "В свой день рождения ты имеешь право быть такой горячей", - пишут они.

Линдсей Лохан начала карьеру в качестве модели в возрасте 3-х лет, позже начала сниматься в кино, снялась в большом количестве рекламных роликов. В возрасте 10 лет Линдсей начала играть в телевизионных сериалах, а в 11 сыграла главную роль в комедии 1998-го "Ловушка для родителей". Через 6 лет Линдси уже стала востребованной киноактрисой, сыграв главные роли в фильмах "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки и "Сумасшедшие гонки".

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