Лилия Подкопаева стала матерью в третий раз: первые фото новорожденного ребенка

Фото: @podkopayeva_official

Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подковаева стала матерью в третий раз.

Радостной новостью поделились на официальной странице "Завтрака с 1 + 1" в Instagram.

Отцом новорожденного малыша стал бизнесмен Игорь Дубинский.

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Пока пол, имя и точная дата рождения держится в тайне. Но в сети уже появились фото третьего ребенка Подкопаевой.

На снимках новоиспеченный отец позировал рядом с Лилией и держал малыша на руках.

Через несколько часов гимнастка опубликовала в своем Instagram совместное селфи с новорожденным. На фотографии женщина нежно прижимала ребенка к груди.

"Вселенная", - подписала фото гимнастка.

Подписчики наперебой начали приветствовать Подкопаеву с рождением третьего ребенка.

"Какая ты умница, поздравляю", "здоровье малышу и тебе", "все таки родила Деву, поздравляю", "которые две куколки", "какое счастье"

Спортсменка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала, как отдыхает. Знаменитость похвасталась стройной подтянутой фигурой в белом купальнике.