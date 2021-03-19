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пятница, 19 марта 2021 10:47

Лесю Никитюк позвали замуж прямо на сцене
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Телеведущей 33-летней Лесе Никитюк признались в любви и позвали замуж на глазах у зрителей прямо на сцене. Это произошло сразу после выступления артистки на проекте "Липсинк батл".

Трогательное фото предложения руки и сердца опубликовал телеканал "1+1" в Facebook. Ошеломленная звезда с трудом сдерживала эмоции.

Фото: facebook.com/1plus1.ua

Перед камерами кавалер подарил Никитюк цветы, опустился на одно колено и протянул белый футляр с обручальным кольцом.

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Никитюк рассталась со своим возлюбленным 2 года назад. Телеведущая призналась, что одной из основных причин тяжелых отношений с мужчинами является ее публичность.

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