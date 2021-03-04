Леся Никитюк вспомнила, как едва не осталась без ног

Леся Никитюк вспомнила экстремальное плавание на Соломоновых островах. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк вспомнила, как экстремально плавала на Соломоновых островах. Во время этого путешествия звезда едва не осталась без нижних конечностей.

"Мы дайвили на Соломоновых островах. Сняли нужную сцену быстрее, чем планировали изначально, и плыли в лодке с проводником. Я попросила разрешения поплавать баттерфляем. Отплываю на 30 м от лодки, разворачиваюсь и вижу, как наш темнокожий гид бледнеет. Проводник кричит: "Don't move" (с англ. "Не двигайся". - Gazeta.ua). Нельзя человеку в воде говорить "Don't move". Я быстро начинаю плыть к лодке. Понимаю, если сейчас мне никто не откусит ноги, я больше не буду их стыдиться. Буду всегда ходить на каблуках и в коротких юбках. До этого долго такого не делала, стеснялась, ведь считала, что у меня очень худые и длинные ноги", - рассказала Никитюк.

Ей сказали, что рядом плавал большой тунец. Но позже она узнала правду.

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"Знаете, почему на Соломоновых островах не слишком развит туризм? Потому что там водятся морские крокодилы", - добавила ведущая "Кто сверху" на "Новом канале".

Ведущая "Le Маршрутки" Леся Никитюк рассказала, что мечтала стать мастером маникюра. Она также отметила, что в ее профессии надо уметь поправить макияж самостоятельно.