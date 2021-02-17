Леся Никитюк мечтала работать в индустрии красоты

Она также отметила, что в ее профессии надо уметь поправить макияж самостоятельно. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая "Le Маршрутки" Леся Никитюк рассказала, что мечтала стать мастером маникюра.

"Достала свою косметичку. Купила множество лаков и впервые за 3 года сама сделала себе маникюр. В последнее время посещаю салоны красоты, а до этого всегда ухаживала за ногтями сама. Меня накрыла ностальгия, и я вспомнила, как когда-то хотела стать мастером маникюра. Поэтому, уважаемые владельцы салонов красоты, ждите Лесю Ивановну на работу. Это будет дорого, зато клиенты получат звездный маникюр", - рассказала ведущая "Нового каналу".

Она также отметила, что в ее профессии надо уметь поправить макияж самостоятельно.

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"Поэтому в косметике я специалист: знаю, как подобрать тоналку, как правильно ее нанести, какие кремы нужны, чтобы кожа отдохнула", - добавила Никитюк.

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк охотно ведет диалог со своими подписчиками в Instagram. В последнее время Леси не дают покоя с вопросом об участии в телепроекта "Холостячка". Никитюк не стала мучить поклонников неоднозначными ответами и четко розставила точки над "і".