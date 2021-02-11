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четверг, 11 февраля 2021 23:47

Леся Никитюк четко ответила, станет ли следующей "Холостячкой"

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Леся Никитюк четко ответила, станет ли следующей &quot;Холостячкой&quot;
Леся Никитюк не держала интригу относительно участия в телепроекте "Холостячка". ФОТО: Instagram.com

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк охотно ведет диалог со своими подписчиками в Instagram. В последнее время Леси не дают покоя с вопросом об участии в телепроекта "Холостячка".

Никитюк не стала мучить поклонников неоднозначными ответами и четко розставила точки над "і".

"Нет, я не буду участвовать в" Холостячке ", я считаю, что" Белоснежку и семь гномов "уже все читали и видели", - категорически заявила телеведущая.

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Леся Никитюк любит разыгрывать подписчиков в Instagram. Недавно она с помощью фотошопа "примерила" пышные формы американской звезды Ким Кардашьян.

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