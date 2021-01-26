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вторник, 26 января 2021 23:46

Леся Никитюк в бикини сводит с ума длинными ногами
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Ведущая Леся Никитюк поражает стройностью
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая Леся Никитюк поражает стройностью
Ведущая Леся Никитюк поражает стройностью
Ведущая Леся Никитюк поражает стройностью
Ведущая Леся Никитюк поражает стройностью

Украинская телеведущая 33-летняя Леся Никитюк позволила себе отдых на Мальдивах. Фото с роскошного курорта на берегу океана опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся похвасталась стройной фигурой в раздельном черном купальнике и соломенной шляпе.

"Никогда не побывать на Мальдивах - преступление! Пахать, полететь на Мальдивы и потом год сидеть на мивине - тупость", - подписала фото ведущая.

Читатели взялись активно комментировать фотографию и само сообщение:

"Сколько "преступников" гуляют по миру и даже не подозревают об этом", "Если хочешь на Мальдивы, а хватает на Железный Порт", "Купить обои с Мальдивами, сфоткаться, и готово", "Значит я преступница", "Ради Мальдив согласна и на мивину, но боюсь за год не насобираю с зарплатой преподавателя".

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Ведущая Леся Никитюк рассказала, каким должен быть ее идеальный мужчина. Она отметила, что для нее примером настоящего мужчины является ее отец.

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