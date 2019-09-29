Леся Ликитюк взбудоражила сеть обнаженной фотографией в поле

peoples Леся Никитюк снялась в нежной осенней фотосессии посреди поля

Украинская телеведущая Леся Никитюк провела осенью фотосессию посреди поля.

Для эффектных фотографий, не стесняясь, позировала топлес, слегка набросив на себя пальто розового цвета.

"Настоящая я", - подписала кратко снимок, которым поделилась в Instagram.

На тело надела только черное белье. Плечи прикрыла распущенными волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 28 Сен 2019 в 2:43 PDT

Фото взбудоражило пользователей соцсети. Многие не удержались и прокомментировали фотографию.

"Тот случай, когда в сентябре погода настолько изменчива, то никогда не знаешь как одеться".

"Трусики черные... Богиня".

"Стихийное фото, очень подходит такой образ".

Шикарное фото, красавица. Все же какие у нас горячие украинки. Осень пришла, падают листья и падает пальто.

"Девочка-конфетка".

Сначала мне показалось, что это Дженнифер Энистон. Но потом рассмотрела, что это горячая Леся.

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Украинская ведущая Леся Никитюк порадовала фанов ярким образом Телезвезда опубликовала снимок, на котором она позирует в зеленом платье-халате. Бросается в глаза большое декольте ведущей, благодаря которому "засветила" грудь. Образ дополнила цепочкой на шее и оригинальной плетеной сумочкой.