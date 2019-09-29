Леся Ликитюк взбудоражила сеть обнаженной фотографией в поле

Украинская телеведущая Леся Никитюк провела осенью фотосессию посреди поля.
Для эффектных фотографий, не стесняясь, позировала топлес, слегка набросив на себя пальто розового цвета.
"Настоящая я", - подписала кратко снимок, которым поделилась в Instagram.
На тело надела только черное белье. Плечи прикрыла распущенными волосами.
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Фото взбудоражило пользователей соцсети. Многие не удержались и прокомментировали фотографию.
"Тот случай, когда в сентябре погода настолько изменчива, то никогда не знаешь как одеться".
"Трусики черные... Богиня".
"Стихийное фото, очень подходит такой образ".
Шикарное фото, красавица. Все же какие у нас горячие украинки. Осень пришла, падают листья и падает пальто.
"Девочка-конфетка".
Сначала мне показалось, что это Дженнифер Энистон. Но потом рассмотрела, что это горячая Леся.
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Телезвезда опубликовала снимок, на котором она позирует в зеленом платье-халате. Бросается в глаза большое декольте ведущей, благодаря которому "засветила" грудь. Образ дополнила цепочкой на шее и оригинальной плетеной сумочкой.
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