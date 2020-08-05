Кварталовец Александр Пикалов выздоровел после перенесенного Covid-19

Александр Пикалов чувствует себя вполне хорошо после перенесенного Covid-19. Фото: Студия "Квартал 95"

Участник "Квартала 95" 44-летний Александр Пикалов недавно переболел коронавирусом и почти неделю лежал в больнице. Говорит, что чувствовал себя так, будто его сбила машина. Сейчас все вполне хорошо.

"В моей жизни было, когда я был на мотоцикле и машина меня сбила. Состояние, когда ты чувствуешь себя полным дураком", - признался актер в программе "Зе Интервьюер".

Шоумен заверил, что имел классическую форму заболевания - температуру 37,5, болел около восьми дней.

"Я благодарен всем врачам, которые меня терпели. Я жив, здоров, пью, курю, все работает", - сказал Пикалов.

В интервью актер также объяснил, что не пошел в политику из-за того, что он "анархист" и "радикально страшный человек", поэтому не может иметь никакого отношения к правительству. Он признался, что "позорил бы президента", потому что может откровенно говорить гадости людям, с которыми не мог бы сидеть рядом.

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Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец сказала, что не намерен участвовать в выборах мэра Киева. Такое заявление актриса сделала на своей официальной странице в Instagram.