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среда, 29 мая 2019 16:31

Кто из актеров "Игры престолов" заработал больше всего

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Сериал "Игра престолов", ставший по-настоящему культовым, завершился неделю назад. Различные итоги подводятся до сих пор.

Кто сколько заработал и для кого сотрудничество с каналом НВО оказалось самым успешным.

Автор: © ANGELA WEISS / AFP / East News © Game of Thrones / HBO
  Николай Костер-Валдау
Николай Костер-Валдау

1. Джейме Ланнистер ($16 млн) — один из ключевых персонажев. Гонорар датского актера Николая Костер-Вальдау в этой роли также возрастал несколько раз и к финальному сезону достиг $1,2 млн за серию. На сегодняшний день Вальдау считается одним из самых богатых актеров "Игры престолов".

2. Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) ($15 млн) — его гонорар изначально составлял $150 тыс. После переговоров с телеканалом НВО эта сумма увеличилась сначала до $300 тыс, а потом и до $1,2 млн за каждую серию, как и у всех актеров из группы А.

3. Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) ($13 млн ) — актриса добилась повышения оплаты за эпизод до $500 тыс. только в 7-м сезоне. В финале Кларк получала за одну серию больше $ 1 млн, как и все ключевые актеры.

4. Кит Харингтон (Джон Сноу) ($ 12 млн) — до 2014 года персонаж Харингтона был не самым знаменитым. Актер начал получать приличные деньги только в 5-м сезоне — около $300 тыс. за эпизод. В 7-м сезоне его гонорар вырос до $500 тыс. за эпизод, а в 8-м сезоне и вовсе достиг $1,2 млн.

5. Лина Хиди (Серсея Ланнистер) ($ 9 млн) — Лена Хиди входит в пятерку основных звезд "Игры престолов" и считается актрисой из группы А. Ее персонажа Серсею Ланнистер можно назвать главной злодейкой сериала. Согласно некоторым данным, 5 лет назад актриса получала за эпизод около $ 150 тыс., потом ее заработок подняли до $ 300 тыс. за серию. В 8-м сезоне гонорар Хиди составил $ 1,2 млн.

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6. Рори Макканн (Сандор Клиган) — $ 6 млн

7. Натали Дормер (Маргери Тирелл) — $ 6 млн

8. Мэйси Уильямс (Арья Старк) — $ 6 млн

9. Софи Тернер (Санса Старк) — $ 6 млн

10. Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старк) — $ 4 млн

11. Иэн Глен (Джорах Мормонт) — $ 3 млн

12. Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт) — $ 3 млн

13. Конлет Хилл (Варис) — $ 2 млн

14. Альфи Аллен (Теон Грейджой) — $ 2 млн

15. Натали Эммануэль (Миссандея) — $ 1 млн

Телеканал HBO презентовал "Последний дозор" — документальний фильм о создании заключительного сезона "Игры престолов". В одном из эпизодов показали собрание актеров, на котором впервые читали сценарий финальной серии.

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