Едва не плакали и выбрасывали сценарии: как актеры "Игры престолов" реагировали на сюжет сериала

Телеканал HBO презентовал "Последний дозор" — документальний фильм о создании заключительного сезона "Игры престолов".

В одном из эпизодов показали собрание актеров, на котором впервые читали сценарий финальной серии. В этом моменте можно увидеть реакцию Кита Харингтона (Джон Сноу) на убийство героини Эмилии Кларк (Дейенерис). По сюжету, Джон Сноу убивает свою возлюбленную ударом кинжала в сердце.

Узнав, что произойдет с Дейенерис, Харингтон хватается за голову — и обменивается взглядами с Эмилией Кларк. Та сползает под стол, кивая и строя рожицы.

Актеры довольно эмоционально реагировали на убийство своих героев.

