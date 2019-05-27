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понедельник, 27 мая 2019 11:30

Едва не плакали и выбрасывали сценарии: как актеры "Игры престолов" реагировали на сюжет сериала

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Едва не плакали и выбрасывали сценарии: как актеры &quot;Игры престолов&quot; реагировали на сюжет сериала
HBO презентовали документальный фильм о последнем сезон "Игры престолов". Фото с открытых источников.

Телеканал HBO презентовал "Последний дозор" — документальний фильм о создании заключительного сезона "Игры престолов".

В одном из эпизодов показали собрание актеров, на котором впервые читали сценарий финальной серии. В этом моменте можно увидеть реакцию Кита Харингтона (Джон Сноу) на убийство героини Эмилии Кларк (Дейенерис). По сюжету, Джон Сноу убивает свою возлюбленную ударом кинжала в сердце.

Узнав, что произойдет с Дейенерис, Харингтон хватается за голову — и обменивается взглядами с Эмилией Кларк. Та сползает под стол, кивая и строя рожицы.

Актеры довольно эмоционально реагировали на убийство своих героев.

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Конлет Хилл (Варис) выкинул сценарий, чтобы не участвовать в чтении эпизода с казнью его персонажа. Успокаивали его Лина Хиди (Серсея) и Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт).

Некоторые смерти вызвали аплодисменты. К примеру убийство Короля Ночи.

19 мая вышла последняя серия культового сериала "Игра престолов", который снимался 8 лет в 5 странах мира. Только в Америке последнюю серию 8 сезона посмотрели почти 20 млн фанатов. Она вызвала много обговерень и бум народного творчества. Количество мемов зашкаливает.

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