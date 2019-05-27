Едва не плакали и выбрасывали сценарии: как актеры "Игры престолов" реагировали на сюжет сериала

HBO презентовали документальный фильм о последнем сезон "Игры престолов". Фото с открытых источников.

Телеканал HBO презентовал "Последний дозор" — документальний фильм о создании заключительного сезона "Игры престолов".

В одном из эпизодов показали собрание актеров, на котором впервые читали сценарий финальной серии. В этом моменте можно увидеть реакцию Кита Харингтона (Джон Сноу) на убийство героини Эмилии Кларк (Дейенерис). По сюжету, Джон Сноу убивает свою возлюбленную ударом кинжала в сердце.

Узнав, что произойдет с Дейенерис, Харингтон хватается за голову — и обменивается взглядами с Эмилией Кларк. Та сползает под стол, кивая и строя рожицы.

Актеры довольно эмоционально реагировали на убийство своих героев.

I love how Conleth Hill tossed his script after his last line so he didn't even have to read along with Varys' death scene. And totally teared up at Lena Headey and Gwendoline Christie comforting him. #TheLastWatch pic.twitter.com/JDCVMCP39U — Jillian Sederholm (@JillianSed) 27 травня 2019 р.

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Конлет Хилл (Варис) выкинул сценарий, чтобы не участвовать в чтении эпизода с казнью его персонажа. Успокаивали его Лина Хиди (Серсея) и Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт).

The cast's reactions to learning Arya kills the Night King#TheLastWatch pic.twitter.com/KWLVeJKYG1 — Jillian Sederholm (@JillianSed) 27 травня 2019 р.

Некоторые смерти вызвали аплодисменты. К примеру убийство Короля Ночи.

19 мая вышла последняя серия культового сериала "Игра престолов", который снимался 8 лет в 5 странах мира. Только в Америке последнюю серию 8 сезона посмотрели почти 20 млн фанатов. Она вызвала много обговерень и бум народного творчества. Количество мемов зашкаливает.