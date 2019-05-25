Костюм в 25 кг и полет над сценой: интересные факты о концерте Kiss в Киеве

Фото: пресс-служба

16 июня на НСК "Олимпийский" выступят рокеры Kiss. Концерт состоится в рамках прощального тура группы.

Их шоу славится не только масштабностью и нетленными хитами, но и огромным количеством пиротехники. За словами организаторов, этого хватило бы на празднование 5 Дней Независимости.

В преддверии концерта они рассказали интересные факты о шоу, которое везет знаменитая четверка:

1. Оборудование прежде всего. Группа везет его с собой. А это 20 фур, в которых содержится 400 тонн света, звука и пиротехники.

2. Эпическому шоу - большую команду. Вместе с участниками Kiss в нее входит 85 человек.

3. Сцена планируется высотой с семиэтажный дом, а это больше 20 метров.

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4. В техническом райдере Kiss прописан интересный момент. Охранники, которые будут стоять у сцены, должны быть снабжены берушами. Программа у группы очень громкая, поэтому их слух нужно беречь. Перед концертом среди охранников проведут инструктаж. Им расскажут, в какой момент будет громкий звук или очередной пиротехнический взрыв. Тогда-то они и наденут беруши.

5. Сценический костюм Джина Симмонса, фронтмена группы, весит 25 килограмм.

6. Любопытный пункт райдера - несколько холодильников с определенной температурой в разных точках сцены, чтобы участники Kiss во время концерта могли попить.

7. В первые несколько лет карьеры Kiss сами себе накладывали знаменитый макияж. Теперь для этого у них есть специально нанятый гример. Процесс происходит не в гримерке, а в отдельном мэйк-ап руме.

Автор: пресс-служба Сценический костюм Джина Симмонса, фронтмена группы, весит 25 килограмм

8. На треке I Was Made For Loving You гитарист группы 70-летний Пол Стэнли появится на небольшом подмостке в районе третьей фан-зоны, а потом, держась за лебедку, пролетит до главной сцены.

9. Cет-лист Kiss в этом туре неизменный. 20 песен, которые включают в себя знаковые хиты группы.

10. В Киев Kiss везет полноценное шоу, которое группа показывает во всех без исключения странах. Никаких лайт-версий. Фанаты увидят одну из главных концертных команд в истории музыки во всем великолепии.

Концерт группы "Антитіла", который станет первым в туре "Hello", львовяне услышат 25 мая на стадионе "Арена Львов". Он посвящен новому альбому и 10-летию группы.