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суббота, 25 мая 2019 18:55

Костюм в 25 кг и полет над сценой: интересные факты о концерте Kiss в Киеве
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Сценический костюм Джина Симмонса, фронтмена группы, весит 25 килограмм
Фото: пресс-служба
Сценический костюм Джина Симмонса, фронтмена группы, весит 25 килограмм
Сценический костюм Джина Симмонса, фронтмена группы, весит 25 килограмм
Сценический костюм Джина Симмонса, фронтмена группы, весит 25 килограмм

16 июня на НСК "Олимпийский" выступят рокеры Kiss. Концерт состоится в рамках прощального тура группы.

Их шоу славится не только масштабностью и нетленными хитами, но и огромным количеством пиротехники. За словами организаторов, этого хватило бы на празднование 5 Дней Независимости.

В преддверии концерта они рассказали интересные факты о шоу, которое везет знаменитая четверка:

1. Оборудование прежде всего. Группа везет его с собой. А это 20 фур, в которых содержится 400 тонн света, звука и пиротехники.

2. Эпическому шоу - большую команду. Вместе с участниками Kiss в нее входит 85 человек.

3. Сцена планируется высотой с семиэтажный дом, а это больше 20 метров.

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4. В техническом райдере Kiss прописан интересный момент. Охранники, которые будут стоять у сцены, должны быть снабжены берушами. Программа у группы очень громкая, поэтому их слух нужно беречь. Перед концертом среди охранников проведут инструктаж. Им расскажут, в какой момент будет громкий звук или очередной пиротехнический взрыв. Тогда-то они и наденут беруши.

5. Сценический костюм Джина Симмонса, фронтмена группы, весит 25 килограмм.

6. Любопытный пункт райдера - несколько холодильников с определенной температурой в разных точках сцены, чтобы участники Kiss во время концерта могли попить.

7. В первые несколько лет карьеры Kiss сами себе накладывали знаменитый макияж. Теперь для этого у них есть специально нанятый гример. Процесс происходит не в гримерке, а в отдельном мэйк-ап руме.

Автор: пресс-служба
  Сценический костюм Джина Симмонса, фронтмена группы, весит 25 килограмм
Сценический костюм Джина Симмонса, фронтмена группы, весит 25 килограмм

8. На треке I Was Made For Loving You гитарист группы 70-летний Пол Стэнли появится на небольшом подмостке в районе третьей фан-зоны, а потом, держась за лебедку, пролетит до главной сцены.

9. Cет-лист Kiss в этом туре неизменный. 20 песен, которые включают в себя знаковые хиты группы.

10. В Киев Kiss везет полноценное шоу, которое группа показывает во всех без исключения странах. Никаких лайт-версий. Фанаты увидят одну из главных концертных команд в истории музыки во всем великолепии.

Концерт группы "Антитіла", который станет первым в туре "Hello", львовяне услышат 25 мая на стадионе "Арена Львов". Он посвящен новому альбому и 10-летию группы.

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