Кошевой нежно поздравил жену с днем ​​рождения

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой чувственно поздравил жену Ксению с 34-м днем ​​рождения.

На странице в Instagram Кошевой опубликовал нежное фото Ксении и лаконично поздравил жену, признавшись ей в любви.

"С днем ​​рождения. Люблю тебя", - написал в фотоблоге звезда.

Автор: instagram.com/evgenii.koshevoi Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой чувственно поздравил жену Ксению с 34-летием

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К поздравлениям жены Евгения Кошевого также присоединились и поклонники комика.

"Очень красивая! Женя! Берегите ее! С праздником", "С днем ​​рождения вашу королеву", - оставили под сообщением фаны актера в Instagram.

Старшая дочь супругов Кошевых 11-летняя Варвара, которая была финалисткой песенного конкурса "Голос. Дети", стала участницей Национального отбора на детском Евровидение-2019. Девочка подготовила для конкурса песню "Чудо в разнообразии".