Кошевой нежно поздравил жену с днем ​​рождения

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой чувственно поздравил жену Ксению с 34-м днем рождения.
На странице в Instagram Кошевой опубликовал нежное фото Ксении и лаконично поздравил жену, признавшись ей в любви.
"С днем рождения. Люблю тебя", - написал в фотоблоге звезда.
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К поздравлениям жены Евгения Кошевого также присоединились и поклонники комика.
"Очень красивая! Женя! Берегите ее! С праздником", "С днем рождения вашу королеву", - оставили под сообщением фаны актера в Instagram.
Старшая дочь супругов Кошевых 11-летняя Варвара, которая была финалисткой песенного конкурса "Голос. Дети", стала участницей Национального отбора на детском Евровидение-2019. Девочка подготовила для конкурса песню "Чудо в разнообразии".
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