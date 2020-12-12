Короткий топ едва прикрыл пышную грудь. Американская модель готовится к Рождеству

Фото: instagram.com/desireeschlotz

Американская модель Дезире Шлотц поразила поклонников новыми фотографиями в Instagram.

Дезире позировала в мини-юбке и коротком топе, едва прикрыл ее прелести. На плечи модель накинула пальто бежевого цвета.

"Кто готов к Рождеству?" - спросила Шлотц своих подписчиков и в ответ получила множество комплиментов по поводу своего вида.

Сейчас в Дезире больше полумиллиона подписчиков. Успех в модельной карьере пришел к Дезире Шлотц благодаря дружбе с британской моделью Деми Роуз.

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Датская модель 28-летняя Нина Агдал поразила поклонников архивными снимками. Звезда позировала в фиолетовых плавках и золотом кольчуге-топе, который почти не прикрывал прелести модели. Фотосессию устроила на пляже.