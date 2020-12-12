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суббота, 12 декабря 2020 15:58

Короткий топ едва прикрыл пышную грудь. Американская модель готовится к Рождеству
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Американская модель Дезире Шлотц соблазняет поклонников откровенными фотографиями
Фото: instagram.com/desireeschlotz
Американская модель Дезире Шлотц соблазняет поклонников откровенными фотографиями
Американская модель Дезире Шлотц соблазняет поклонников откровенными фотографиями
Американская модель Дезире Шлотц соблазняет поклонников откровенными фотографиями
Американская модель Дезире Шлотц соблазняет поклонников откровенными фотографиями

Американская модель Дезире Шлотц поразила поклонников новыми фотографиями в Instagram.

Дезире позировала в мини-юбке и коротком топе, едва прикрыл ее прелести. На плечи модель накинула пальто бежевого цвета.

"Кто готов к Рождеству?" - спросила Шлотц своих подписчиков и в ответ получила множество комплиментов по поводу своего вида.

Сейчас в Дезире больше полумиллиона подписчиков. Успех в модельной карьере пришел к Дезире Шлотц благодаря дружбе с британской моделью Деми Роуз.

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Датская модель 28-летняя Нина Агдал поразила поклонников архивными снимками. Звезда позировала в фиолетовых плавках и золотом кольчуге-топе, который почти не прикрывал прелести модели. Фотосессию устроила на пляже.

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