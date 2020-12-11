Экс-девушка Ди Каприо едва прикрыла голые прелести топом-кольчугой

Фото: instagram.com/ninaagdal

Датская модель 28-летняя Нина Агдал поразила поклонников архивными снимками.

Звезда позировала в фиолетовых плавках и золотом кольчуге-топе, который почти не прикрывал прелести модели. Фотосессию устроила на пляже.

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Агдал вспомнила съемку 3-летней давности для Sports Illustrated Swimsuit, фото с которой и опубликовала в Instagram.

Датская модель 28-летняя Нина Агдал выложила соблазнительные фото в Instagram. Бывшая невеста актера Леонардо Ди Каприо игриво позирует в светло-фиолетовом купальнике на последних фотографиях. Образ дополнила солнцезащитными очками.