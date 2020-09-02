Бывшая Ди Каприо поразила стройной фигурой в бикини

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"Что же, привет, сентябрь", - написала Агдал в своем Instagram.

Бывшая невеста актера Леонардо Ди Каприо игриво позирует в светло-фиолетовом купальнике на последних фотографиях. Образ дополнила солнцезащитными очками.

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