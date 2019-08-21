 
Ексклюзивы
1/5
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 54
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1395
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2070
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 486
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1881
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2052
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1413
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1746
Фото
Все фото
4
4
5
9
4
&quot;Копия мама&quot;: дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
"Копия мама": дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
54-летняя Моника Беллуччи поразила сеть идеальной фигурой
54-летняя Моника Беллуччи поразила сеть идеальной фигурой
Ким Кардашьян подловили на неудачном фотошопе
Ким Кардашьян подловили на неудачном фотошопе
Аудитория в 100 миллионов: самый успешный YouTube-блогер женился после 8 лет отношений
Аудитория в 100 миллионов: самый успешный YouTube-блогер женился после 8 лет отношений
&quot;Выглядишь, как свинья&quot; - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
"Выглядишь, как свинья" - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
Видео
Все видео
Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на ню-снимке
Беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на ню-снимке
"Не могу смотреть без отвращения" - Оля Фреймут разочаровала фанатов сотрудничеством с пророссийским каналом
"Не могу смотреть без отвращения" - Оля Фреймут разочаровала фанатов сотрудничеством с пророссийским каналом
Александр Пономарев обвинив в плагиате американского певца
Александр Пономарев обвинив в плагиате американского певца
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5328
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1881
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4772
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 450
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 16:00

"Копия мама": дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
4

  Комментировать

Маша Кравец стала лицом бренда Lirnik
Фото: @lirnik_shop
Маша Кравец стала лицом бренда Lirnik
Маша Кравец стала лицом бренда Lirnik
Маша Кравец стала лицом бренда Lirnik

В сети появились фото дочери актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец 16-летней Маши.

Яркие снимки дочь звезды опубликовала в Instagram.

Позировала в красном халате бренда Lirnik.

Образ Маши довершали распущенные волосы и легкий макияж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Танцы со звездами": рассекретили имена всех участников проекта

Подписчики засыпали девушку комментариями.

"Копия мама", "очень хорошая", "невероятно красивая", "с мамой, как 2 капли воды".

Актриса и админдиректор студии "Квартал 95" Елена Кравец прокомментировала слухи о своем походе в политику. Она заявила, что не намерена начинать политическую карьеру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Копия мама": дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Националисты изменили лидера

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 80274
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 38368
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 28107
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 27974
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 26793
Знаменитости
54-летняя Моника Беллуччи поразила сеть идеальной фигурой
54-летняя Моника Беллуччи поразила сеть идеальной фигурой
4
 Просмотров: 1719
Ким Кардашьян подловили на неудачном фотошопе
Ким Кардашьян подловили на неудачном фотошопе
5
 Просмотров: 2142
Аудитория в 100 миллионов: самый успешный YouTube-блогер женился после 8 лет отношений
Аудитория в 100 миллионов: самый успешный YouTube-блогер женился после 8 лет отношений
9
 Просмотров: 846
Криштиану Роналду планирует завершить спортивную карьеру
Криштиану Роналду планирует завершить спортивную карьеру Просмотров: 432
Человек-паук может исчезнуть с киноэкранов
Человек-паук может исчезнуть с киноэкранов Просмотров: 459
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
1
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов
Голосов: 37104
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua