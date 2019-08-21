"Копия мама": дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети

Фото: @lirnik_shop

В сети появились фото дочери актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец 16-летней Маши.

Яркие снимки дочь звезды опубликовала в Instagram.

Позировала в красном халате бренда Lirnik.

Образ Маши довершали распущенные волосы и легкий макияж.

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Подписчики засыпали девушку комментариями.

"Копия мама", "очень хорошая", "невероятно красивая", "с мамой, как 2 капли воды".

Актриса и админдиректор студии "Квартал 95" Елена Кравец прокомментировала слухи о своем походе в политику. Она заявила, что не намерена начинать политическую карьеру.