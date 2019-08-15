Колготы в сетку и короткие шорты: 60-летняя Мадонна ошеломила сеть шпагатом

Американская певица 60-летняя Мадонна, которую называют королевой поп-музыки, ошеломила сеть невероятной растяжкой.
Видео в соблазнительном образе знаменитость опубликовала в Instagram.
На видео Мадонна лежала на спине и продемонстрировала горизонтальный шпагат. На лице звезды был яркий макияж, с акцентом на красные губы.
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Поп-дива одета в колготки с сеткой, короткие шорты и черный топ.
"Мадам X готовится ко дню", - подписала пост певица.
Подписчики засыпали Мадонну комплиментами.
"Королева", "как можно быть такой гибкой в 60 лет?", "Невероятное тело", "интересно, что она печатает на телефоне?", "возраст это просто цифра".
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Недавно певица Мадонна презентовала клип на композицию Medellín. Это первый клип артистки за последние 4 года. Композиция стала лид-синглом до 14 студийного альбома Madame X.
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