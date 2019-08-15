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четверг, 15 августа 2019 18:01

Колготы в сетку и короткие шорты: 60-летняя Мадонна ошеломила сеть шпагатом
7

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Мадонна в образе Madame X
Фото: @madonna
Мадонна в образе Madame X
Мадонна в образе Madame X
Мадонна в образе Madame X
Мадонна в образе Madame X

Американская певица 60-летняя Мадонна, которую называют королевой поп-музыки, ошеломила сеть невероятной растяжкой.

Видео в соблазнительном образе знаменитость опубликовала в Instagram.

На видео Мадонна лежала на спине и продемонстрировала горизонтальный шпагат. На лице звезды был яркий макияж, с акцентом на красные губы.

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Поп-дива одета в колготки с сеткой, короткие шорты и черный топ.

"Мадам X готовится ко дню", - подписала пост певица.

Подписчики засыпали Мадонну комплиментами.

"Королева", "как можно быть такой гибкой в 60 лет?", "Невероятное тело", "интересно, что она печатает на телефоне?", "возраст это просто цифра".

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Публикация от Madonna (@madonna)

Недавно певица Мадонна презентовала клип на композицию Medellín. Это первый клип артистки за последние 4 года. Композиция стала лид-синглом до 14 студийного альбома Madame X.

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