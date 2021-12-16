Книжный рынок и лестница кинотеатра - певица посоветовала самые инстаграмные места столицы

Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Исполнительница и блогер Uliana Royce часто публикует оригинальные фото в сети. Она решила поделиться с поклонниками яркими локациями Киева, которые удачно подойдут для фотосессий.

Одним из таких мест певица назвала столичный книжный рынок "Петровка". Он является одним из самых больших рынков в Европе. На фоне книг можно сделать много оригинальных фото, поэтому творческий эксперимент пройдет удачно. Также можно провести фотосессию на лестнице кинотеатра "Блокбастер".

НСК "Олимпийский" блогер тоже считает удачной локацией для съемок. Комплекс представляет собой стильный вариант для фото на улице.

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Одним из фонов могут служить и витрины магазинов. Если не хотите привязываться к времени года, то выбирайте с оригинальными рисунками, фигурные или надписями.

Поп-исполнительница Nino Basilaya, которая ранее была подопечной Monatik и сотрудничала с его лейблом, презентовала трек-манифест "В ожидании тебя". Этим летом она начала сольную карьеру. А песня "В ожидании тебя", которую написала Анастасия Пустовит, стала первой после прекращения сотрудничества с Дмитрием Монатиком. Аранжировкой трека занимался Андрей Вдовиченко.