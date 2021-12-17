Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом

Nino Basilaya представила первый сингл после того, как прекратила сотрудничество с Monatik. Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Поп-исполнительница Nino Basilaya, которая ранее была подопечной Monatik и сотрудничала с его лейблом, презентовала трек-манифест "В ожидании тебя".

Этим летом она начала сольную карьеру. А песня "В ожидании тебя", которую написала Анастасия Пустовит, стала первой после прекращения сотрудничества с Дмитрием Монатиком. Аранжировкой трека занимался Андрей Вдовиченко.

"Песня близка мне. Иногда мне кажется, что "весь мир против меня", но вера в лучшее всегда побеждает. Этот трек - на 100 процентов о моей реальности, о том, насколько меня держит чувство привязанности к человеку, которого я так люблю" , – прокомментировала певица.

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Исполнительница Nino Basilaya выпустила видеоработу на песню "Полетели". Продюсером песни стал Monatik, а Таню Муиньо выступила режиссером клипа. Певица предстала в дерзких образах. Она продемонстрировала на себе нынешние тренды: "ядерную" химическую завивку, неоновые краски в образах и мелкие "бублики" из волос.