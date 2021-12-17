Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом

 
Ексклюзивы
1/5
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 675
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 324
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7497
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 648
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1053
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 972
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 42293
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 873
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 864
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
3
16
6
15
10
Художественный руководитель Дорофеевой выступил на одной сцене с Дантесом и представил дебютный альбом
Художественный руководитель Дорофеевой выступил на одной сцене с Дантесом и представил дебютный альбом
50 оттенков Жадана и эротический магнетизм Издрика: определили самых сексуальных деятелей культуры
50 оттенков Жадана и эротический магнетизм Издрика: определили самых сексуальных деятелей культуры
Jerry Heil записала трек с продюсером, работавшим с Мадонной и Майклом Джексоном
Jerry Heil записала трек с продюсером, работавшим с Мадонной и Майклом Джексоном
Выпустили трейлер исторического экшена &quot;Довбуш&quot; и объявили дату премьеры
Выпустили трейлер исторического экшена "Довбуш" и объявили дату премьеры
Стартует премьера заключительных эпизодов сериала &quot;Бумажный дом&quot;
Стартует премьера заключительных эпизодов сериала "Бумажный дом"
Видео
Все видео
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Второй сезон "Ведьмака" выпустили в украинском дубляже на Netflix
Второй сезон "Ведьмака" выпустили в украинском дубляже на Netflix
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 171
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2133
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2016
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3618
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6327
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2021
Просмотров: 405
Дочекатися серпня
Мисливський палац графа Шувалова в Тальному — улюблене місце меншої доньки. Влітку Світлана волочить мене туди щодня. У парку біля замку ...
пятница, 17 декабря 2021 15:48

Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом

  Комментировать
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Nino Basilaya представила первый сингл после того, как прекратила сотрудничество с Monatik. Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Поп-исполнительница Nino Basilaya, которая ранее была подопечной Monatik и сотрудничала с его лейблом, презентовала трек-манифест "В ожидании тебя".

Этим летом она начала сольную карьеру. А песня "В ожидании тебя", которую написала Анастасия Пустовит, стала первой после прекращения сотрудничества с Дмитрием Монатиком. Аранжировкой трека занимался Андрей Вдовиченко.

"Песня близка мне. Иногда мне кажется, что "весь мир против меня", но вера в лучшее всегда побеждает. Этот трек - на 100 процентов о моей реальности, о том, насколько меня держит чувство привязанности к человеку, которого я так люблю" , – прокомментировала певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении

Исполнительница Nino Basilaya выпустила видеоработу на песню "Полетели". Продюсером песни стал Monatik, а Таню Муиньо выступила режиссером клипа. Певица предстала в дерзких образах. Она продемонстрировала на себе нынешние тренды: "ядерную" химическую завивку, неоновые краски в образах и мелкие "бублики" из волос.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Камень с изображением голодного бога обнаружили в Мексике

В цирке заживо сгорело полтысячи зрителей и сотни животных

Самое читаемое
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 10953
&quot;Получит, что заслужил&quot; - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление Просмотров: 10692
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9936
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 8388
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 2 Просмотров: 8362
Культура
"Крестный отец" панк-рока Игги Поп впервые выступит в Украине
"Крестный отец" панк-рока Игги Поп впервые выступит в Украине Просмотров: 63
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
 Просмотров: 27
Второй сезон "Ведьмака" выпустили в украинском дубляже на Netflix
Второй сезон "Ведьмака" выпустили в украинском дубляже на Netflix
 Просмотров: 108
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
 Просмотров: 207
Художественный руководитель Дорофеевой выступил на одной сцене с Дантесом и представил дебютный альбом
Художественный руководитель Дорофеевой выступил на одной сцене с Дантесом и представил дебютный альбом
3
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
15
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
3
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
2
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
Голосов: 3286
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть