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понедельник, 01 июля 2019 22:45

Кита Харрингтона впервые сфотографировали в городе после реабилитации
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Харингтон имел проблемы с алкоголем после окончания восьмого сезона сериала
Фото: Backgrid
Харингтон имел проблемы с алкоголем после окончания восьмого сезона сериала
Харингтон имел проблемы с алкоголем после окончания восьмого сезона сериала

Британский актер 32-летний Кит Харингтон, звезда сериала "Игра престолов", прогулялся с женой Роуз Лесли в Лондоне. Недавно супруги отпраздновали первую годовщину свадьбы.

Папарацци впервые подловили актера после реабилитации в штате Коннектикут, США. Исполнитель роли Джона Сноу имел проблемы с алкоголем после окончания восьмого сезона сериала.

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"Кит чувствует себя хорошо. И Роуз, кажется, счастлива, что он вернулся в Лондон. Пока он был в Коннектикуте, она имела плохое настроение. Казалось, что все их внимание было сконцентрировано только на том, чтобы Кит чувствовал себя лучше. И он выглядит лучше", - сообщил инсайдер.

В сети появился видеоролик с фрагментом последней серии сериала "Игра престолов" с новой озвучкой.

Metro
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