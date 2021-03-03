Ким Кардашян уснула в кресле стилиста с открытым ртом

Знаменитость задремала у стилиста. Фото: Instagram

Светская львица Ким Кардашьян невольно стала героиней шуток в соцсетях.

Это произошло после того, как знаменитость заснула с открытым ртом, когда ей делали прическу. Смешной момент зафиксировал и опубликовал в Instagram стилист Крис Эпплтон.

Ким совсем не обиделась на него и шутливо прокомментировала пост.

"Черт побери, я тебя ненавижу. Ты просто замучил меня", - написала звезда.

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"У нее четверо детей. Ей можно", "Я чувствую себя отлично, зная, что Ким Кардашьян тоже спит с открытым ртом", - отметили подписчики в комментариях к фото.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chris Appleton (@chrisappleton1)

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