Ким Кардашьян полностью обнажилась ради собственного бизнеса

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выпустила новый аромат, который упаковала во флакон в форме собственного тела. Ради этого даже устроила обнаженную фотосессию, новым кадром поделилась на своей странице в соцсети.

На фотографии позирует абсолютно голой. Стоимость одной бутылочки духов составляет $ 60.

"Наркотический еликсир с нотами нектара сочного персика, жасмина, золотой амбры и других", - рассказала о своем парфюме Ким. Заявила, что духи содержат ее любимые ноты сандала и амбры, а также розы.

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По словам Ким, ей не просто бороться с хейтерами в сети, которые пытаются навредить ее бизнесу.

Несколько недель назад, сетра Ким Кардашьян, Хлои, родила первенца от спортсмена.