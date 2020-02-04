KHAYAT во второй раз попытается поехать на Евровидение: певец представил смелую песню

24 канал

Украинский певец KHAYAT во второй раз попытается поехать на международный песенный конкурс Евровидения, который в этом году принимает Роттердам.

KHAYAT, он же Андрей Хайят, стал единственным из участников нацотбора 2020 года, который делает вторую попытку поехать на Евровидение от Украины. За несколько дней до первого полуфинала, который состоится 8 февраля, KHAYAT ознакомил болельщиков с конкурсной песней. Она получила название Call For Love, пишет nv.

"Call For Love - это смелый призыв к любви. Это напоминание, что любовь является именно той движущей силой, которая делает нашу жизнь яркой и полноценной, но не каждый готов сознательно впустить ее в свое сердце. Иногда человеку нужен определенный толчок, чтобы увидеть, что жизнь состоит не только из рутинного бытия, стресса и навязанных стандартов социума", - написал KHAYAT, представляя конкурсную песню.

KHAYAT с песней Call For Love выступит во втором полуфинале, 15 февраля, порядковый номер его выступления 6.

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Певец участвовал в Нацотборе-2019. В полуфинале зрители поставили ему высокую оценку, которая позволяла певцу занять третье место и выйти в финал, но жюри поставило ему низкий балл. Соцсети взорвались негодованием, а члены жюри вынуждены были дополнительно объяснять свою позицию на своих страницах в социальных сетях.

Интересен также тот факт, что в этом году одним из членов жюри стала Тина Кароль. В составе ее команды Андрей Хайят стал финалистом девятого сезона шоу "Голос страны".

Одна из участниц нынешнего нацотбора на "Евровидение-2020" Katya Chilly заинтриговала фанатов конкурсной песней. На записи певица пронзительно кричит в течение 14 секунд. В сети этот кусок трека уже успели сравнить с песней "1944" победительницы "Евровидения-2016" Джамалы.