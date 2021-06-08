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вторник, 08 июня 2021 17:00

Кэжуал и классика: как одеваются самые стильные мужчины Украины

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Кэжуал и классика: как одеваются самые стильные мужчины Украины
Украинские мужчины из шоу-бизнеса и сферы блогинга активно доказывают, что стиль - это не только женская прерогатива. Фото: Алан Бадоев. Facebook

Мужская мода заслуживает не меньшего внимания, чем женская. Каждый год дизайнеры создают интереснейшие и модные образы, которые ценители fashion индустрии уже внедряют в жизнь. Украинские артисты и блогеры не отстают от трендов и радуют поклонников модными аутфитами.

Gazeta.ua подготовила подборку самых стильных украинских мужчин из шоу-бизнеса и социальных сетей.

Андре Тан

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Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

Начать список самых модных мужчин Украины необходимо с короля украинской моды. Дизайнер не только своими творениями, но и выходами в повседневной жизни показывает, что такое настоящий мужской стиль и индивидуальная изюминка. Яркие костюмы, необычные шляпы, классические ботинки - все это делает стиль Андре Тана узнаваемым среди тысячи других.

Сергей Никитюк

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Публикация от Sergii Nikitiuk (@s.nikitiuk)

Эксперт модного шоу Украины "Топ-модель по-украински" также сегодня в нашей подборке стильных селебрити. Сергей является успешным владельцем модельного агентства и в Instagram частенько выкладывает фотографии, на которых позирует с моделями. Сергей не отстает от молодых протеже и выглядит стильно и трендово.

Александр Педан

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Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

Стиль украинского телеведущего, владельца YouTube канала и счастливого отца двоих детей, формировался годами. Сейчас Александр Педан подробно продумывает свои образы. Его привычное одеяние - это сочетание последних трендов с ноткой классики.

Алан Бадоев

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Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Украинский режиссер талантлив не только своими работами, но и в составлении модного гардероба. Его стиль - это о самовыражении и собственной изюминке, непохожести на других и понимании индивидуального стиля. Потому что тренды - это важная составляющая моды, но самобытность значительно важнее.

Игорь Пустовит

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Публикация от IGOR PUSTOVIT (@pustovit)

Отец украинского Instagram не зря имеет такое количество подписчиков. Игорь Пустовит каждый день демонстрирует своими фото и видео, что классика будет актуальной всегда. "Отец двух лучших", как пишет о себе блогер, предпочитает простые и понятные фасоны, элегантные костюмы и стильные аксессуары.

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Иван Крышталь

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Публикация от Ваня Крышталь (@vanyakryshtal)

Украинский блогер Иван Крышталь не уступает в звании стильного инфлюенсера своей жене. Иван не соблюдает один стиль, его образы - это микс кэжуал нарядов и классических фасонов, расслабленных силуэтов и сдержанных аксессуаров. А зачем ограничивать себя одним стилем?

Модницы любят вдохновляться стильными образами от популярных личностей. В Instagram украинских селебрити достаточно стильных нарядов для подражания.

Маша Ефросинина является одной из самых стильных телеведущих в Украине. Образы артистки одновременно элегантны и соответствуют всем последним трендам. Вот и в этот раз звезда выбрала невероятное трикотажное платье в насыщенном оранжевом цвете, которое уже покорило всех ее поклонников.

Автор: Диана Родина
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