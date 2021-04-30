Педан рассказал, как зарабатывает на озвучивании мультфильмов

 
Ексклюзивы
1/5
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Просмотров: 153
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Просмотров: 234
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Просмотров: 189
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 972
Врачи установили новую причину частых головных болей
Врачи установили новую причину частых головных болей
Просмотров: 135
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Просмотров: 180
Украину накроют весенние грозы - синоптики обновили прогноз на неделю
Украину накроют весенние грозы - синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 279
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 774
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Просмотров: 522
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 837
Фото
Все фото
10
5
4
4
5
Галь Гадот 36: неожиданные факты о &quot;Чудо-женщине&quot;
Галь Гадот 36: неожиданные факты о "Чудо-женщине"
Героиней &quot;Холостячки-2&quot; стала украинская певица
Героиней "Холостячки-2" стала украинская певица
Дочь звезды мирового тенниса поразила голыми фото
Дочь звезды мирового тенниса поразила голыми фото
Джамала появилась в новом стильном образе
Джамала появилась в новом стильном образе
&quot;Похоже на птичий коготь&quot; - Брежнева попробовала необычный морепродукт Испании
"Похоже на птичий коготь" - Брежнева попробовала необычный морепродукт Испании
Видео
Все видео
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Интервью
1/5
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Просмотров: 153
Научитесь определять приоритеты - как организовать дистанционную работу
Научитесь определять приоритеты - как организовать дистанционную работу
Просмотров: 18
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 972
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Просмотров: 432
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 360
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
Просмотров: 18
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
пятница, 30 апреля 2021 16:13

Педан рассказал, как зарабатывает на озвучивании мультфильмов

  Комментировать
Педан рассказал, как зарабатывает на озвучивании мультфильмов
Мужчина отметил, что мечтает озвучить Капитошку. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Ведущий Александр Педан рассказал, как озвучивает мультфильмы и на этом зарабатывает.

Участники Improv Live Show между собой называют его "взрослым мальчиком". Педан - активный, энергичный, спортивный и жизнерадостный. Ведущего "Нового канала" часто приглашают озвучивать вслух персонажей в мультфильмах.

"У меня есть давняя мечта - сняться в полном метре в кино. Она пока не осуществилась. Но я приблизился к ней, озвучивая мультики. И это очень классная практика. Для того, чтобы органично соединиться с персонажем, необходимо вжиться в роль. Всегда готовлюсь к озвучке. Общаюсь с режиссером, изучаю характер персонажа. Но не могу сказать, что стал пончиком, когда озвучивал "Пончары". Я просто был веселым, инфантильным, немного скептическим мультяшным персонажем", - поделился Педан.

Мужчина отметил, что мечтает озвучить Капитошку.

"Он классный персонаж. Или Петрика Пяточкина. Это стало бы вызовом, надо было бы полностью перевоплотиться в ребенка", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джессика Альба умилила семейным фото по случаю своего 40-летия

Также Педан добавил, что дети привыкли слышать папу не только дома, но и по телевизору.

"Марик, когда видит меня на экране или слышит мой голос, может сказать телевизору: "Папа, привет", - сказал ведущий.

Ведущий Александр Педан рассказал, как его удивили японские туалеты. Он пережил культурный шок и отметил, что эти туалеты - одно из самого странного, что он видел в Японии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Педан рассказал, как зарабатывает на озвучивании мультфильмов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Осуществили покушение на бывшего председателя Рады

Затонул паром. Погибли 103 человека

Отец Нобелевского лауреата ограбил банк

Террорист расстрелял студентов и преподавателей

Шевченко издал книгу

Император отрекся от власти

Гитлера хоронили шесть раз

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 60673
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 13950
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 13491
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 11547
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 10800
Знаменитости
"На*уй политику" - Моргенштерн нецензурно ответил на решение признать его угрозой для Украины
"На*уй политику" - Моргенштерн нецензурно ответил на решение признать его угрозой для Украины Просмотров: 117
Галь Гадот 36: неожиданные факты о "Чудо-женщине"
Галь Гадот 36: неожиданные факты о "Чудо-женщине"
10
 Просмотров: 1359
Поймали похитителей собак Леди Гаги
Поймали похитителей собак Леди Гаги Просмотров: 135
Героиней "Холостячки-2" стала украинская певица
Героиней "Холостячки-2" стала украинская певица
5
 Просмотров: 900
Джессика Альба умилила семейным фото по случаю своего 40-летия
Джессика Альба умилила семейным фото по случаю своего 40-летия Просмотров: 378
Больше всего комментируют
29
Летом газ для населения не подешевеет
7
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
3
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
3
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
2
За антиукраинскую деятельность каналу Мураева выписали 200 тыс. грн штрафа
Голосов: 42976
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть