Педан рассказал, как зарабатывает на озвучивании мультфильмов

Мужчина отметил, что мечтает озвучить Капитошку. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Ведущий Александр Педан рассказал, как озвучивает мультфильмы и на этом зарабатывает.

Участники Improv Live Show между собой называют его "взрослым мальчиком". Педан - активный, энергичный, спортивный и жизнерадостный. Ведущего "Нового канала" часто приглашают озвучивать вслух персонажей в мультфильмах.

"У меня есть давняя мечта - сняться в полном метре в кино. Она пока не осуществилась. Но я приблизился к ней, озвучивая мультики. И это очень классная практика. Для того, чтобы органично соединиться с персонажем, необходимо вжиться в роль. Всегда готовлюсь к озвучке. Общаюсь с режиссером, изучаю характер персонажа. Но не могу сказать, что стал пончиком, когда озвучивал "Пончары". Я просто был веселым, инфантильным, немного скептическим мультяшным персонажем", - поделился Педан.

Мужчина отметил, что мечтает озвучить Капитошку.

"Он классный персонаж. Или Петрика Пяточкина. Это стало бы вызовом, надо было бы полностью перевоплотиться в ребенка", - отметил он.

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Также Педан добавил, что дети привыкли слышать папу не только дома, но и по телевизору.

"Марик, когда видит меня на экране или слышит мой голос, может сказать телевизору: "Папа, привет", - сказал ведущий.

Ведущий Александр Педан рассказал, как его удивили японские туалеты. Он пережил культурный шок и отметил, что эти туалеты - одно из самого странного, что он видел в Японии.