Педан поделился, как пережил культурный шок в японских туалетах

Также он подробно описал японские туалеты. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Ведущий Александр Педан рассказал, как его удивили японские туалеты. Он пережил культурный шок и отметил, что эти туалеты - одно из самого странного, что он видел в Японии.

"Дело в том, что у японцев очень мало пространства. И, по сути, единственное место, где человек может побыть сам с собой - это туалет. Поэтому они настолько уважают это место, что создали крышку для унитаза из будущего. Это просто центр NASA под пятой точкой. Крышка правильной формы: когда сидишь, не затекают ноги", - поделился ведущий Improv Live Show, что показывает "Новый канал".

Также он подробно описал японские туалеты.

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"В туалете есть ряд кнопок, одна из которых - подогрев крышки унитаза, при нажатии другой можно подмыться. Причем для мальчиков и для девочек - это разные кнопки. Они регулируют напор, температуру и угол распыления воды. Одна из кнопок - звук смыва воды. Никогда не угадаете, для чего. Когда человек находится в общественном туалете и не хочет, чтобы его слышали, он включает кран или начинает смывать воду. Так вот, японцы так озабочены по поводу рационального использования земных ресурсов, что просто придумали кнопку, которая имитирует шум воды, чтобы людям было комфортно", - вспомнил Педан.

Ведущий Александр Педан рассказал, каких правил воспитания детей придерживается и какие таланты есть у сына Марка и дочери Валерии. Он отметил, что вместе с женой хотят дать возможность детям попробовать себя в различных областях.