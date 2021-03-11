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пятница, 12 марта 2021 11:39

"Надо готовить их к поражениям". Педан поделился правилами воспитания детей

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&quot;Надо готовить их к поражениям&quot;. Педан поделился правилами воспитания детей
Педан рассказал, какие таланты есть у его детей. Фото: instagram.com/pedanos

Ведущий Александр Педан рассказал, каких правил воспитания детей придерживается и какие таланты есть у сына Марка и дочери Валерии. Он отметил, что вместе с женой хотят дать возможность детям попробовать себя в различных областях.

"Лера и рисовала, и танцевала, и училась играть на фортепиано. Сейчас она ходит на курсы актерского мастерства. Дочь красиво двигается, артистичная, сейчас подтягивает технику речи и развивает свой внутренний мир", - поделился ведущий Improw Live Show на "Новом канале"

4-летний Марк знает более 60 динозавров.

"У нас есть книга с описаниями 62 динозавров, и лишь несколько из них он путает. Каждый вечер мы читаем о животных или динозавров. Еще вместе считаем, изучаем цвета и азбуку", - рассказал Педан.

Ведущий рассекретил свои правила воспитания детей.

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"Их надо хвалить за то, что в них что-то получается. А еще они не должны постоянно выигрывать у взрослых. Когда мы играем с Мариком, в 70% случаях побеждает он. Но иногда я все-таки выиграю. Таким образом показываю, что бывают и поражения. Если постоянно поддаваться, можно вырастить жесткого эгоцентриста, который будет бояться поражений, и это может сильно ударить по ребенку. Надо учить их и выигрывать, и уметь проигрывать", - добавил мужчина.

Александр Педан описал настоящего мужчину. Ведущий рассказал, что для него означает термин "настоящий мужчина" и как это доказывать в современном мире.

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