Комбинезон - хит: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного

Дизайнер Андре Тан поделился советами, какой наряд стоит выбрать на выпускной вечер в этом году. Также он показал, что уже вышло из моды.

В посте, который он опубликовал в Instagram, знаменитость отметил, что главным трендом 2021 года является универсальность.

"Важно, чтобы изделие "работало" и после выпускного, а не гордо пылилось в шкафу. Не забывайте также о правилах дресс-кода - на вручении диплома он точно есть", - отметил Андре Тан.

Модный эксперт рассказал, как стать королевой выпускного.

Фото: instagram.com/andre_tan_official

⁣⁣"Изделия, не имеющие ничего общего с праздником юности и молодости, заменяем на изделия из полупрозрачной ткани или с прозрачными/полупрозрачными вставками. Комбинезон или комплект жакет и брюки - хит для выпускного вечера. Главное - выбирать минималистичный крой и не перегружать образ. Платья в длине мини лучше выбирать с акцентными рукавами или плечами. Оставьте немного тайны. Не нужно оголять все сразу. Выбирайте платья с глубоким вырезом на спине ⁣⁣или с открытыми плечами", - заверил дизайнер.

Сейчас стоит выбирать лаконичные платья.

"Стразы "вырви глаз", вышивку бисером, бахрому и перья лучше оставить для соревнований по латинским танцам. На выпускном гораздо выгоднее будут выглядеть лаконичные платья, необязательно простого кроя. Граница между платьем-комбинацией ⁣⁣и ночной рубашкой тонкая. Чтобы точно не ошибиться - выбирайте изделие длиной миди. Советую дополнить образ интересным пиджаком и аксессуарами. Если душа требует принт - обратите внимание на анималистические. Они немного тяжелее в стилизации, но вы точно будете обречены на внимание", - добавил Андре Тан.

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Также дизайнер отметил, что макияж должен быть легким, а волосы ー не залиты блестящим лаком.

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что сарафан свободного кроя с обнаженными плечами является универсальным, и подойдет как для летнего отпуска, так и для прогулок в городе. Комбинировать одежду можно с соломенной шляпой и обувью на каблуках.