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суббота, 22 мая 2021 18:47

Андре Тан показал идеальное летнее платье

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Известный украинский дизайнер Андре Тан заявил, что сарафан свободного кроя с обнаженными плечами является универсальным, и подойдет как для летнего отпуска, так и для прогулок в городе. Комбинировать одежду можно с соломенной шляпой и обувью на каблуках.

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Сарафан стоит выбирать пастельных оттенков. Например, модный в этом году фисташковый, об этом сообщил модельер на своей странице в Instagram.

"Сарафан с отрытыми плечами пригодится и для идеального отпуска, и для жизни в городе. Во-первых, обнаженные плечи - хит этого сезона. Во-вторых, кружево на рукавах и расклешенные разделение подойдут всем без исключения", - пояснил эксперт.

Кроме того, если захочется подчеркнуть талию, то для этого отлично подойдет широкий пояс.



Чтобы в отпуске выглядеть модно и стильно, стоит заранее продумать, какие вещи взять с собой. Одно из правил - не брать много вещей.

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