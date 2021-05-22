Андре Тан показал идеальное летнее платье

Известный украинский дизайнер Андре Тан заявил, что сарафан свободного кроя с обнаженными плечами является универсальным, и подойдет как для летнего отпуска, так и для прогулок в городе. Комбинировать одежду можно с соломенной шляпой и обувью на каблуках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кто прямо сейчас готов дать любую сумму — 10, 15 тысяч?" - дизайнерка устроила распродажу вещей, чтобы помогти бойцам

Сарафан стоит выбирать пастельных оттенков. Например, модный в этом году фисташковый, об этом сообщил модельер на своей странице в Instagram.

"Сарафан с отрытыми плечами пригодится и для идеального отпуска, и для жизни в городе. Во-первых, обнаженные плечи - хит этого сезона. Во-вторых, кружево на рукавах и расклешенные разделение подойдут всем без исключения", - пояснил эксперт.

Кроме того, если захочется подчеркнуть талию, то для этого отлично подойдет широкий пояс.







Чтобы в отпуске выглядеть модно и стильно, стоит заранее продумать, какие вещи взять с собой. Одно из правил - не брать много вещей.