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среда, 12 июня 2019 18:15

Кейт Бекинсейл стала королевой на ЛГБТ-параде
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Кейт Бекинсейл поддержала ЛГБТ-прайд
Фото: katebeckinsale/Instagram
Кейт Бекинсейл поддержала ЛГБТ-прайд
Кейт Бекинсейл поддержала ЛГБТ-прайд
Кейт Бекинсейл поддержала ЛГБТ-прайд

Голливудская актриса 45-летняя Кейт Бекинсейл поддержала ЛГБТ-прайд, который прошел в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. Фотографиями с события знаменитость поделилась на странице в Instagram.

"Так много любви, счастья, пота и блеска было на прайде", - подписала фотографию Бекинсейл.

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Актриса подобрала откровенный образ из черного латекса. Тесным топом она подчеркнула свою грудь. Волосы подвязала большим бантом. Образ дополнила солнечными очками и кружевным зонтиком.

Автор: katebeckinsale/Instagram
  Кейт Бекинсейл поддержала ЛГБТ-прайд
Кейт Бекинсейл поддержала ЛГБТ-прайд

Некоторые пользователи назвали Бекинсейл королевой в таком наряде.

1 июня начался так называемый Pride Month - месяц, во время которого проходит множество акций в поддержку ЛГБТ-сообщества. Участие в акциях в поддержку ЛГБТ приняли звезды шоу-бизнеса - модель Хайди Клум, актриса Эван Рэйчел Вуд, певица Рита Ора.

Metro
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Дата
12
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