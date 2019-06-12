Кейт Бекинсейл стала королевой на ЛГБТ-параде

Фото: katebeckinsale/Instagram

Голливудская актриса 45-летняя Кейт Бекинсейл поддержала ЛГБТ-прайд, который прошел в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. Фотографиями с события знаменитость поделилась на странице в Instagram.

"Так много любви, счастья, пота и блеска было на прайде", - подписала фотографию Бекинсейл.

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Актриса подобрала откровенный образ из черного латекса. Тесным топом она подчеркнула свою грудь. Волосы подвязала большим бантом. Образ дополнила солнечными очками и кружевным зонтиком.

Автор: katebeckinsale/Instagram Кейт Бекинсейл поддержала ЛГБТ-прайд

Некоторые пользователи назвали Бекинсейл королевой в таком наряде.

1 июня начался так называемый Pride Month - месяц, во время которого проходит множество акций в поддержку ЛГБТ-сообщества. Участие в акциях в поддержку ЛГБТ приняли звезды шоу-бизнеса - модель Хайди Клум, актриса Эван Рэйчел Вуд, певица Рита Ора.