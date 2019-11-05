Кейт Бекинсейл официально развелась: какая причина и что делили

Кейт Бекинсейл официально разошлась с мужем. Фото: depositphotos.com

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл официально развелась со своим мужем, режиссером Леном Вазманом.

Пара разошлась еще 4 года назад и все это время шел бракоразводный процесс, сообщает издание TMZ.

Супруги поженились в 2004 году. Познакомились на съемках фильма "Другой мир" (Underworld. - Gazeta.ua). В них начался служебный роман - Вазман был режиссером картины, а Бекинсейл играла главную роль.

У пары не было общих детей, поэтому после разрыва они делили собственность и финансы. Кейт попросила у своих документах о разводе сохранить украшения и личные вещи. Также актриса оставила себе свой доход после даты, когда они разошлись.

Отношения Лена и Кейт завершились в ноябре 2015 года. Тогда Вазман попал в объективы папарацци, когда шел ночью на вечеринку с 24-летней моделью Си Джей Франко. На фото был без обручального кольца.

Другие издания указывают, что причиной развода стала измена Бекинсейл, в которой женщину заподозрил муж.

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В октябре 2016-го пара подала на развод, но процесс затянулся на четыре года. Также издание The Blast пишет, что актриса после официального развода переписала на екс-мужа свой дом на Голливудских холмах.

"У них обоих были сложные рабочие графики, к тому же они просто выросли из этих отношений. Они по-прежнему дружат и проводят время вместе, когда оба находятся в Лос-Анджелесе", - говорит инсайдер.

Голливудская актриса 45-летняя Кейт Бекинсейл поддержала ЛГБТ-прайд, который прошел в Лос-Анджелесе. Фотографиями с события знаменитость поделилась на странице в Instagram. На них артистка позирует в черном латексном костюме.