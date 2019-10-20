Катрин Денев засыпает в парике

22 октября 1943 года родилась Катрин Денев - французская актриса и певица. Она снялась более чем в 100 фильмах. Самые известные из них: "Дневная красавица", "Восток-Запад", "Восемь женщин", "Индокитай". Денев считают иконой французского кинематографа.

"Моя настоящая фамилия - Дорлеак. Когда начала сниматься, сестра Франсуаза уже была известной актрисой во Франции с этой фамилией. Поэтому я взяла девичью фамилию матери - Денев".

Франсуаза привела 17-летнюю Катрин на съемочную площадку, познакомила с 32-летним Роже Вадимом, первым мужем актрисы Бриджит Бардо. Роже уговаривает Катрин перекраситься в блондинку и снимает в своих фильмах. Газеты пишут: между ними роман.

От Вадима актриса родила сына Кристиана 1965-м. Через семь лет "появилась на свет Кьяра - дочь от итальянского актера Марчелло Мастроянни. Он хотел ради Катрин бросить жену. Подарил виллу в Ницце, но актриса отказалась выходить замуж.

"Только раз я сделала глупость, - говорит Катрин, - в 25 лет вышла замуж за английского фотографа Дэвида Бейли. Интересно, что свидетелем со стороны жениха на свадьбе выступил Мик Джаггер.За несколько месяцев мы разбежались. Он знал только несколько фраз по-французски, а я устала говорить по-английски".



После развода актриса говорила: "Чтобы сохранить любовь мужчины, не надо выходить за него замуж".

В 1963-м Денев победила на Каннском кинофестивале с фильмом "Шербурские зонтики".

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"Партнер по фильму целовал меня так заботливо, почти по-братски. Это не мой стиль общения с мужчинами, - рассказывает Денев. - Вскоре я сама могла выбирать себе партнеров. Но с Аленом Делоном промахнулась".

Они встретились на съемочной площадке фильма "Полицейский", когда Катрин был 31 год, а Делону - 39.

"Через две недели после съемок мы вместе ужинали, а однажды даже позавтракали на вилле Алена под Парижем. Газеты визжали от восторга. Я молчала. Делон уверял, что встретил единственную женщину своей жизни. Еще за месяц я узнала, что интрижка между двумя звездами входила в смету пиар-компании нашего будущего совместного фильма. Делон получал свои комиссионные, а я - целовалась бесплатно".

Лента "Полицейский" провалилась в прокате. С Делоном актриса до сих пор не разговаривает:

"Ален целуется отвратительно. Впрочем, как и Бельмондо. Не понимаю, за что их любят женщины".

В начале 1980-х актриса брала не менее миллиона франков за поцелуй на экране. Она не скрывает, что охотно снималась в откровенных сценах с Жераром Депардье.

"После съемки такой сцены мы признались друг другу в дружбе. Как-то я неделю отдыхала в его имении. Мы выпили все запасы красного сухого вина и долго говорили о любви. Тогда я поняла, что настоящая дружба - это и есть любовь", - говорит Денев.

Об их романе, который длился 10 лет, говорил весь Париж.

"Катрин - это человек, которым я хотел бы стать", - говорит Депардье.

Денев коллекционирует обувь.

"Это как с моими фильмами: никак не могу посчитать, сколько их у меня", - смеется она.

Интересно о Денев

Своим первым культурным потрясением Денев называет первое посещение Лувра в школе вместе с классом.

Денев очень любит природу и называется себя "сельской француженкой". У нее есть загородный дом в Нормандии и квартира в Париже.

Актриса говорит, что ее красота была в некотором смысле ее обузой. Денев не очень любит лишнее внимание и только сейчас, по ее словам, может жить нормальной жизнью.

Дети Денёв пошли по стопам знаменитой матери. Сын Кристиан Вадим стал звездой драмы "Обретенное время" и много играет в спектаклях. У Кьяры Мастроянни тоже огромная фильмография. Самые известные ее роли – в картинах "Славные ублюдки" и "Моя девочка не хочет…". Они 6 раз сделали Катрин Денёв бабушкой: у нее 4 внучки и 2 внука.

Матери Катрин, Рене Денёв, этой осенью исполнилось 107 лет. Рене в прошлом также была актрисой. Сейчас она живет в Париже, рядом с дочерью, но довольно независимо. Несмотря на более чем почтенный возраст, женщина по-прежнему играет в бридж и даже побеждает. "Долголетие может быть и в моих генах, но не знаю, доживу ли до ста лет, поскольку не вела такой здоровый образ жизни, как моя мать, – например, она никогда не курила", – рассказывала в одном из интервью Денёв. А вот сама Катрин курила почти всю свою жизнь. Она пыталась бросить и даже продержалась без никотина целых 11 лет, а потом страсть к сигаретам возобладала. "Курение – это прекрасно. Я не горжусь тем, что дымлю, но и не стыжусь своей привычки".

Денёв никогда не играла в театре из-за пейрафобии – страха сцены. "Я хороший зритель, но очень боюсь выходить на сцену, – признавалась актриса. – Даже когда смотрю спектакли с участием своих знакомых, испытываю волнение".

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Ее правила жизни:

мне нравится быть знаменитостью, когда это мне помогает. В остальное время я стараюсь быть просто человеком из толпы.

это так неловко — быть чьей-то мечтой.

с папарацци я сталкиваюсь редко — только на фестивалях. Все, я больше неинтересна им. Но людей на улицах я все еще интересую, и очень часто они подходят и просят сфотографироваться со мной. Чаще всего я говорю "нет".

я могу быть раздражительной, нервной, сосредоточенной и расстроенной, но мне никогда не бывает скучно.

мой счастливый дар: на десять минут я могу уснуть в любое время и в любой обстановке, даже если на мне платье и парик.

лучшие десять лет моей жизни — с сорока до пятидесяти. В сорок лет я поняла про себя все.

я не боюсь старости. Молодость нехороша тем, что ты только и думаешь, как бы не постареть.

моя мать всегда считала, что тот, кто хочет быть красивым, должен меньше ходить под солнцем и больше пить воды.

в общении я не самый приятный человек — очень быстро забываю, что я актриса, которой положено вести себя особым образом.

терпеть не могу, когда люди описывают меня как холодную и напыщенную.

пока существуют разводы, в браке нет смысла.

настоящая женщина — это ум, обаяние, доброта и чувство юмора. Того же я жду и от мужчин.

секс — это просто большой знак вопроса, отпечатанный у каждого в мозгу. Так что говорить об этом будут вечно.

я никогда не представляла опасности для других женщин. Я не какая-то бессовестная блондинка, которая уводит чужого мужа.

я много раз была счастлива. Вот и все.