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Кароль восхитила трогательными кадрами с сыном

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Кароль восхитила трогательными кадрами с сыном

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram видео со своим 12-летним сыном Вениамином, который учится в Великобритании.

Мальчик прилетел на каникулы домой как раз перед выступлением Тины на главной сцене Atlas Weekend.

Исполнительница не теряет времени и каждую свободную минуту проводит с Вениамином, который также бывает на ее репетициях.

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На кадрах звезда показала, как ее сын читает книгу об итальянском художнике Леонардо да Винчи, и удивилась, что он выбрал "такую ​​толстую книгу".

"Она не толстая. Пойди в нашу библиотеку в школе, ты увидишь толще книги", - ответил в свою очередь Вениамин.

Поклонники Кароль заметили, что ее сын очень похож на своего покойного отца Евгения Огира.

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Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Тина Кароль и Евгений Огир поженились в начале 2008 года. Роспись прошел скромно. На нем родители, свидетели, близкие родственники. Обвенчались в июне того же года.

В ноябре 2008 года у супругов родился сын Вениамин. Сейчас он живет и учится в Лондоне, Великобритания.

Евгения Огира не стало 28 апреля 2013 года. Он умер на 33-м году жизни от рака желудка.

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