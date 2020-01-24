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пятница, 24 января 2020 13:10

Кароль рассказала об отношении сына к ее "химии" с Баланом
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Фото: Скриншот с видео

Певица Тина Кароль призналась, что ее 11-летний сын Вениамин не в восторге от шуток о том, что его мама выходит замуж за молдавского исполнителя Дана Балана.

Звезда рассказала об этом в интервью программе "Слава +", которая выходит на YouTube.

"Когда Вениамин был на "Рождественской истории", сказал: "Мне не понравились ваши шутки. Что это они говорят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти пустые разговоры?" - сказала Кароль.

Певица сразу исправилась и сказала, что не поддерживает подобных слухов и разговоров. Она все же призналась, что между ней и Даном Баланом случилась химия.

"Я ничем не поддерживаю эти разговоры, вот в чем прикол. Случился дуэт, случилась музыка, произошло чудо образов. Так на "Голосе" произошла химия. А между кем она должна была быть - Димой и Даном Баланом? Потом родилась идея спеть дуэтом - не моя. А спеть в один микрофон предложила я, потому что это красиво ", - отметила Кароль.

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Певица заключила, что пока не готова к новым романам. А ее сын не готов принять нового отца.

Певица Тина Кароль балует своих поклонников шедеврами фотоискусства. Новую фотографию Тина опубликовала на своей странице в Instagram.

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