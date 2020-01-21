"Белая королева": Тина Кароль показала нежное и чувственное фото

Певица Тина Кароль балует своих поклонников шедеврами фотоискусства.
Новую фотографию Тина опубликовала на своей странице в Instagram.
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На ней босая поп-дива сидит на белом кубе в полоборота. Почти обнаженное тело прикрывает белый вязаный кардиган, спадающий с плеч и полностью обнажающий соблазнительную спину.
Нежное и чувственное фото оценили подписчики.
"Несите огнетушитель", "Незаконно быть такой красивой", "Какая нежная и красивая. Правильно Дан сказал "Белая королева","Ой, как хочется расстегнуть оставшиеся пуговицы", - пишут фанаты.
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Автором фотошедевра стала украинский фотограф Анна Гончарова.
Певица Тина Кароль не прекращает поражать фанов своей красотой. На этот раз в Instagram она показала поклонникам студийное фото. На фотографии Тина лежит в обольстительной позе, рассыпав свои золотистые волосы по полу. На ней черный купальник, открывающий шикарное декольте и округлое бедро.
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