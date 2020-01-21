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вторник, 21 января 2020 11:56

"Белая королева": Тина Кароль показала нежное и чувственное фото

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Певица Тина Кароль балует своих поклонников шедеврами фотоискусства.

Новую фотографию Тина опубликовала на своей странице в Instagram.

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#tinakarol #тинакароль ph @little_puida

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

На ней босая поп-дива сидит на белом кубе в полоборота. Почти обнаженное тело прикрывает белый вязаный кардиган, спадающий с плеч и полностью обнажающий соблазнительную спину.

Нежное и чувственное фото оценили подписчики.

"Несите огнетушитель", "Незаконно быть такой красивой", "Какая нежная и красивая. Правильно Дан сказал "Белая королева","Ой, как хочется расстегнуть оставшиеся пуговицы", - пишут фанаты.

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Автором фотошедевра стала украинский фотограф Анна Гончарова.

Автор: instagram.com/tina_karol/
  Нежное и чувственное фото оценили подписчики
Нежное и чувственное фото оценили подписчики

Певица Тина Кароль не прекращает поражать фанов своей красотой. На этот раз в Instagram она показала поклонникам студийное фото. На фотографии Тина лежит в обольстительной позе, рассыпав свои золотистые волосы по полу. На ней черный купальник, открывающий шикарное декольте и округлое бедро.

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21
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