"Белая королева": Тина Кароль показала нежное и чувственное фото

Певица Тина Кароль балует своих поклонников шедеврами фотоискусства.

Новую фотографию Тина опубликовала на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 21 Янв 2020 в 12:50 PST

На ней босая поп-дива сидит на белом кубе в полоборота. Почти обнаженное тело прикрывает белый вязаный кардиган, спадающий с плеч и полностью обнажающий соблазнительную спину.

Нежное и чувственное фото оценили подписчики.

"Несите огнетушитель", "Незаконно быть такой красивой", "Какая нежная и красивая. Правильно Дан сказал "Белая королева","Ой, как хочется расстегнуть оставшиеся пуговицы", - пишут фанаты.

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Автором фотошедевра стала украинский фотограф Анна Гончарова.

Автор: instagram.com/tina_karol/ Нежное и чувственное фото оценили подписчики

Певица Тина Кароль не прекращает поражать фанов своей красотой. На этот раз в Instagram она показала поклонникам студийное фото. На фотографии Тина лежит в обольстительной позе, рассыпав свои золотистые волосы по полу. На ней черный купальник, открывающий шикарное декольте и округлое бедро.