Соблазнила: Тина Кароль похвасталась фотографией в соблазнительной позе

На фотографии Тина лежит в обольстительной позе, раскинув свои золотистые волосы по полу Фото: Viva

Певица Тина Кароль не прекращает поражать фанов своей красотой.

На этот раз в Instagram она показала поклонникам студийное фото.

На фотографии Тина лежит в обольстительной позе, раскинув свои золотистые волосы по полу. На ней черный купальник, открывающий шикарное декольте и округлое бедро.

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"Господи какая ты невероятная и красивая", "Бог – это женщина. Тина тому доказательство", "После таких фото сердце выстукивает 150 раз в минуту! Соблазнила!", "Шикарно выглядите", – делятся своим восторгом подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 12 Янв 2020 в 11:50 PST

Украинская певица Тина Кароль не перестает радовать поклонников горячими фото. На этот раз звезда показала себя в откровенном черном платье, сделав акцент на сексуальных ногах. Снимок певица опубликовала в Instagram. Поклонники оценили горячее фото Тины и уже около 40 тыс. раз нажали на кнопку "нравится". В комментариях можно увидеть преимущественно положительные отзывы. Пользователи отмечают идеальную фигуру и сексуальность певицы.