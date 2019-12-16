Тина Кароль порадовала фанатов новым горячим фото

Украинская певица Тина Кароль не перестает радовать поклонников горячими фото.
На этот раз звезда показала себя в откровенном черном платье, сделав акцент на сексуальных ногах. Снимок певица опубликовала в Instagram.
Поклонники оценили горячее фото Тины и уже около 40 тыс. раз нажали на кнопку "нравится". В комментариях можно увидеть преимущественно положительные отзывы. Пользователи отмечают, идеальную фигуру и сексуальность певицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это разрыв": Тина Кароль показала секс в откровенном боди
Украинский журнал для мужчин XXL порадовал своих читателей подарком - календарем на 2020 год. Его украсили знаменитые украинки.
Комментарии