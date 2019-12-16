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понедельник, 16 декабря 2019 20:27

Тина Кароль порадовала фанатов новым горячим фото

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Украинская певица Тина Кароль не перестает радовать поклонников горячими фото.

На этот раз звезда показала себя в откровенном черном платье, сделав акцент на сексуальных ногах. Снимок певица опубликовала в Instagram.

Поклонники оценили горячее фото Тины и уже около 40 тыс. раз нажали на кнопку "нравится". В комментариях можно увидеть преимущественно положительные отзывы. Пользователи отмечают, идеальную фигуру и сексуальность певицы.

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  Тина Кароль опубликовала новое горячее фото. Источник: Instagram
Тина Кароль опубликовала новое горячее фото. Источник: Instagram

Украинский журнал для мужчин XXL порадовал своих читателей подарком - календарем на 2020 год. Его украсили знаменитые украинки.

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