Каменских призналась, что не хотела замуж за Потапа

Каменских не хотела выходить замуж. Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских (NK) не хотела свадьбы со своим нынешним мужем Алексеем Потапенко (Потап).

"Мне не хотелось свадьбы. Очень сильно не хотелось делать, как делают все, надевать белое платье. Меня это раздражает. Да, я была ярой противницей. И в какой-то момент пришла и говорю: "Ты знаешь, мне кажется, пора". Мне очень захотелось! Мы с Лешей собираемся делать свадьбу каждый год. Потому что она пролетела в секунду и была такой крутой", - поделилась Каменских в интервью в проекте 2POPODCAST на YouTube.

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Информацию подтвердил коллега Потапа из группы MOZGI и солист дуэта "Время и Стекло" Позитив.

"Настя говорила о том, что она не хочет свадьбы, не хочет жениться, точнее выходить замуж. Говорила: фу, это все неинтересно. Это все га*но. Мы спорили, я точно помню, что и во время моей свадьбы говорили об этом", - отметил Позитив.

Певица 35-летняя Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, представила страстный клип на песню A Huevo. Видео опубликовала на своем Youtube-канале. О премьере звезда сообщила в Instagram.