Полуобнаженные девушки и страстные танцы: Каменских выпустила горячий клип на песню A Huevo (16+)

Песня A Huevo войдет в новый альбом, выпуск которого запланирован на 18 сентября. Фото: instagram.com/kamenskux

Певица 35-летняя Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, представила страстный клип на песню A Huevo. Видео опубликовала на своем Youtube-канале.

О премьере звезда сообщила в Instagram.

"Я давно мечтала поделиться этим клипом и вот наконец я могу это делать. Скорее смотрите этот удивительный, страстный и крутой микс украинской и мексиканской культур", - написала артистка в своем Instagram.

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Песня A Huevo войдет в новый альбом, выпуск которого запланирован на 18 сентября.

Блогер из Черновцов Qatoshi, который основал Instagram канал Naprocente, отправился в шоу-бизнес. Instagram канал блогера насчитывает более 320 тыс. Подписчиков.