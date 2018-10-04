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четверг, 04 октября 2018 17:04

Камалия заняла первое место на Всеукраинских соревнованиях по конному спорту
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Фото: Пресс-служба

В минувшие выходные в загородном конном клубе Equides проходил финал Всеукраинских соревнований по выездке - Equides Dressage Cup. Первое место и золотой Кубок получила KAMALIYA и ее конь Индиго.

Поддержать жену и маму приехала семья певицы - Мохаммад Захур с дочерьми.

"Для меня большая честь закончить этот сезон с Кубком! Ежедневные тренировки, моя безграничная любовь к этому виду спорта, поддержка моей семьи - это залог моего успеха, - комментирует KAMALIYA.

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После официального награждения семья отправилась праздновать победу на концерт популярного певца Enrique Iglesias, впечатлениями о котором певица поделилась в своем Instagram.

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04
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