"Как же искалечили человека" - Ани Лорак выложила фото в откровенном платье

Украинская певица Ани Лорак выложила фото в откровенной вечернем платье

Певица разместила фото в Instagram.

Лорак позирует в черном вечернем платье с разрезом от бедра.

Автор: Instagram Ани Лорак поделилась фото

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"Грустная", "Перестарался фотошопер с удлинением ног", "Какие у вас грустные глаза", "После операций Ее не узнать", "Как же искалечили человека", - пишут в сети.

Сегодня, 27 сентября, известная певица Ани Лорак празднует юбилей - 40 лет. За последние годы артистка стала одной из самых обсуждаемых и скандальных персон шоу-бизнеса через активную деятельность в России.