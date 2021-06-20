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воскресенье, 20 июня 2021 18:47

Как выглядят различные звезды в одинаковых нарядах - фото
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Если звезды появляются в одинаковых образах, то для них это целая трагедия. Знаменитости часто покупают одежду в известных дизайнеров и не застрахованы от "модного провала".

Британская герцогиня, выдающиеся актрисы, певицы и светские львицы засветились в похожих платьях, но несмотря на это у каждого свой уникальный образ, пишет obozrevatel.

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Так кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон и светская львица Пэрис Хилтон на различных мероприятиях с перерывом в неделю появились в одинаковых белых платьях.

Актриса Джулия Робертс и Мэнди Мур поделились на своих страницах фотографиями, где у звезд одинаковые пышные черно-белые платья.

Американская актриса Зендая и баскетболист Майкл Джордан появились в элегантных серых костюмах.

Актриса Энн Хэтэуэй и светская львица Ники Хилтон-Ротшильд выбрали светло-розовые платья с принтом.

Знаменитости обожают появляться на светских мероприятиях в ярких красных платьях. Актрисы Шэрон Стоун и модель Белла Хадид появились в одинаковых образах с вырезами.

Модели Белла Хадид и Люпита Нионго одели одинаковые серые жакеты с камнями.

Актриса Эмилия Кларк и фотомодель Пикси Гелдоф выбрали одинаковые длинные платья.

Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон и светская львица Пэрис Хилтон
Фото: news.obozrevatel.com
Модель Эшли Грэм и российская телеведущая Ксения Бородина
Актриса Энн Хэтэуэй и светская львица Ники Хилтон-Ротшильд
Актриса Шэрон Стоун и модель Белла Хадид
Топмодель Винни Харлоу и писательница Алекса Чанг

Наличие большого количества вещей не гарантирует стопроцентный стильный образ в конечном итоге. Для более быстрого и простого выбора наряда на день, стилисты рекомендуют заблаговременно составить формулу луков, которые можно использовать каждый раз, когда нет времени на придумывание актуальных сочетаний вещей.

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