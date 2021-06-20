Как выглядят различные звезды в одинаковых нарядах - фото

Если звезды появляются в одинаковых образах, то для них это целая трагедия. Знаменитости часто покупают одежду в известных дизайнеров и не застрахованы от "модного провала".
Британская герцогиня, выдающиеся актрисы, певицы и светские львицы засветились в похожих платьях, но несмотря на это у каждого свой уникальный образ, пишет obozrevatel.
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Так кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон и светская львица Пэрис Хилтон на различных мероприятиях с перерывом в неделю появились в одинаковых белых платьях.
Актриса Джулия Робертс и Мэнди Мур поделились на своих страницах фотографиями, где у звезд одинаковые пышные черно-белые платья.
Американская актриса Зендая и баскетболист Майкл Джордан появились в элегантных серых костюмах.
Актриса Энн Хэтэуэй и светская львица Ники Хилтон-Ротшильд выбрали светло-розовые платья с принтом.
Знаменитости обожают появляться на светских мероприятиях в ярких красных платьях. Актрисы Шэрон Стоун и модель Белла Хадид появились в одинаковых образах с вырезами.
Модели Белла Хадид и Люпита Нионго одели одинаковые серые жакеты с камнями.
Актриса Эмилия Кларк и фотомодель Пикси Гелдоф выбрали одинаковые длинные платья.
Наличие большого количества вещей не гарантирует стопроцентный стильный образ в конечном итоге. Для более быстрого и простого выбора наряда на день, стилисты рекомендуют заблаговременно составить формулу луков, которые можно использовать каждый раз, когда нет времени на придумывание актуальных сочетаний вещей.
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