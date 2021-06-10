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понедельник, 14 июня 2021 11:41

Летние образы от голливудских моделей: как одеваются самые модные женщины планеты

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Летние образы от голливудских моделей: как одеваются самые модные женщины планеты
Красотка Кендалл Дженнер любит публиковать стильные образы, вдохновляя миллионы своих поклонников. Фото: Kendall Jenner. Facebook.

Наличие большого количества вещей не гарантирует стопроцентный стильный образ в конечном итоге. Для более быстрого и простого выбора наряда в=на день, стилисты рекомендуют заблаговременно составить формулу луков, которые можно использовать каждый раз, когда нет времени на придумывание актуальных сочетаний вещей. Gazeta.ua подготовила подборку летних образов на каждый день, вдохновившись самыми популярными выходами голливудских звезд.

Платье с цветочным принтом от Кендалл Дженнер

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Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Наша редакция неоднократно напоминала об актуальности цветочного принта в 2021 году. Микс такого мечтательного изображения с платьем полуприталенного фасона образует невероятно женственный и романтичный образ. Такой наряд идеальный еще и за счет абсолютной свободы в сочетании с обувью, поэтому на прогулку с подругой можно выбрать базовые белые кроссовки, а перед свиданием переобуться в сексуальные босоножки на каблуках.

Льняной костюм от Тины Кунаки

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Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

Лен является востребованной тканью в летний сезон. Различные вариации костюмов из такой ткани не только подарят ощущение комфорта, но и станут вашей стилистической визитной карточкой. Более приталенный крой придаст образу кокетливое настроение, а более свободные фасоны станут идеальным воплощением расслабленности и удобства.

Брючный костюм в сочетании с бра от Эмили Ратаковски

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Трикотажный или льняной брючный костюм с объемным структурированным жакетом выглядит по-настоящему стильно в сочетании с женственным бра. Сексуальный микс, градус которого можно снизить спортивной обувью или аксессуарами, является идеальной формулой лука на лето.

Базовое легкое платье от Кэндис Свейнпол

Платья являются тем элементом летнего гардероба, который позволяет быстро и без лишних мыслей выбрать образ на день. При этом, само по себе платье без лишнего принта и декора позволяет безопасно балансировать между базовым и спокойным по настроению аутфитом и игривым образом за счет наличия динамичных и ярких аксессуаров.

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Оверсайз рубашка и брюки прямого кроя от Рози Хантингтон-Уайтли

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Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

На первый взгляд, это очень легкий и инфантильный образ. Но за счет дополнительных аксессуаров и нижнего слоя к такой нотке расслабленности можно добавить эстетику элегантности и изящности. Если вашей целью является именно такое стилистическое сообщение, то босоножки на каблуках и облегающий топ будет прекрасной альтернативой спортивной обуви и оверсайз футболкам.

Ратаковски регулярно показывает откровенные фото. Накануне своего дня рождения она опубликовала серию фотографий, на которых позировала в бикини и с младенцем на руках. Поделилась снимками в Instagram.

"Канун дня рождения с партнером по отпуску мечты", - подписала она фото.

Автор: Диана Родина
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