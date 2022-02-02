Как у Кендалл Дженнер: Дорофеева потанцевала на вечеринке в кожаном наряде

Исполнительница 31-летняя Надя Дорофеева, которая днями позировала в кружевном белье, показалась в эффектном наряде.

Звезда побывала на вечеринке, устроенной по случаю дня рождения Нины Радзиевской – основательницы и идеолога мастерской здоровья Family Fit. Для мероприятия выбрала комплект из веганской кожи шоколадного цвета от украинского бренда Cultnaked. Ее наряд состоял из топа за $140 и брюк с высокой посадкой за $235. Кадрами с праздника поделилась в InstaStories.

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На праздничной вечеринке выступала певица Оля Полякова. Дорофеева развлекалась и танцевала вместе с мужем-шоуменом Владимиром Дантесом, с которым и пришла на праздник.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее папарацци поймали американскую супермодель Кендалл Дженнер в таком же образе от украинского бренда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CULTNAKED (@cultnaked)

Дорофеева на сцене вокального проекта "Голос країни-12" затанцевала вместе с оркестром Министерства обороны Украины. Во втором выпуске "Голосу країни-12" первым на сцену вышел Александр Свириденко. 20-летний парень находится на службе в Государственной специальной службе транспорта. Он – участник военного оркестра. Парень играет на гитаре, а также поет. Вместе с военным оркестром участник шоу уже отыграл более ста концертов. А теперь хочет попробовать себя в вокале.