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четверг, 03 февраля 2022 01:45

Как у Кендалл Дженнер: Дорофеева потанцевала на вечеринке в кожаном наряде
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Исполнительница 31-летняя Надя Дорофеева, которая днями позировала в кружевном белье, показалась в эффектном наряде.

Звезда побывала на вечеринке, устроенной по случаю дня рождения Нины Радзиевской – основательницы и идеолога мастерской здоровья Family Fit. Для мероприятия выбрала комплект из веганской кожи шоколадного цвета от украинского бренда Cultnaked. Ее наряд состоял из топа за $140 и брюк с высокой посадкой за $235. Кадрами с праздника поделилась в InstaStories.

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На праздничной вечеринке выступала певица Оля Полякова. Дорофеева развлекалась и танцевала вместе с мужем-шоуменом Владимиром Дантесом, с которым и пришла на праздник.

Певица Надя Дорофеева зажгла кожаным образом на праздничной вечеринке
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Певица Надя Дорофеева зажгла кожаным образом на праздничной вечеринке
Певица Надя Дорофеева зажгла кожаным образом на праздничной вечеринке
Гостей развлекала на празднике Оля Полякова
Дорофеева выбрала для праздника наряд из веганской кожи шоколадного цвета от украинского бренда Cultnaked

Ранее папарацци поймали американскую супермодель Кендалл Дженнер в таком же образе от украинского бренда.

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Публикация от CULTNAKED (@cultnaked)

Дорофеева на сцене вокального проекта "Голос країни-12" затанцевала вместе с оркестром Министерства обороны Украины. Во втором выпуске "Голосу країни-12" первым на сцену вышел Александр Свириденко. 20-летний парень находится на службе в Государственной специальной службе транспорта. Он – участник военного оркестра. Парень играет на гитаре, а также поет. Вместе с военным оркестром участник шоу уже отыграл более ста концертов. А теперь хочет попробовать себя в вокале.

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