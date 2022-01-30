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воскресенье, 30 января 2022 22:28

Дорофеева устроила танцы с военным оркестром

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Дорофеева устроила танцы с военным оркестром
Надя Дорофеева пригласила оркестр Министерства обороны выступить на ее концерте. Фото: скріншот з відео

Надя Дорофеева на сцене главного вокального проекта "Голос країни-12" затанцевала вместе с оркестром Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает ТСН.

Во втором выпуске "Голоса страны-12" первым на сцену вышел Александр Свириденко. 20-летний парень находится на службе в Государственной специальной службе транспорта. Он – участник военного оркестра. Парень играет на гитаре, а также поет. Вместе с военным оркестром участник шоу уже отыграл более ста концертов. А теперь хочет попробовать себя в вокале.

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Военный спел песню группы Сальто Назад "О Мамо". Юноше аккомпанировал военный оркестр Министерства обороны Украины.

Первой к Свириденко вернулась Дорофеева. После этого она вышла на сцену к оркестру и станцевала с ним. Также Дорофеева предложила оркестру выступить на будущем сольном концерте.

"Я была бы счастлива с вами поработать. Я хочу сразу пригласить вас на следующий мой сольный концерт выступить со мной", - сказала певица.

Парень выбрал команду Дорофеевой.

Вышел первый выпуск шоу "Голос країни". Звездными судьями 12 сезона стали Потап, Оля Полякова, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук. Также представили спецпроект "Второй шанс": солистка группы Kazka Александра Зарицкая и бизнесмен Андрей Мацола будут давать еще один шанс тем участникам, которым отказали судьи. Этот сезон талант-шоу состоится под лозунгом "Так звучит твоя страна". 23 января избрали первых участников вокального проекта.

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