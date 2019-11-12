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вторник, 12 ноября 2019 19:21

Как телеведущей Интера Ольге Торнер удалось осуществить свою мечту

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  Телеведущая Ольга Торнер рассказала о своем секрет успеха. Фото: Telegra.ph
Телеведущая Ольга Торнер рассказала о своем секрет успеха. Фото: Telegra.ph

Ольга Торнер, известная украинская телеведущая, а также обладательница титула "Миссис Вселенная"-2016 и мать двоих прекрасных детей, рассказала о том, как ей удалось осуществить свою мечту.

С самого детства Ольга мечтала стать журналистом, но родители были категорически против и поставили ее перед выбором – юрист или экономист, передает "Телеграф".

Ольга выбрала юридическое образование.

Когда будущая телеведущая новостей пришла на телевидение, у нее не было образования журналиста, но благодаря ее напору и харизме ей удалось найти людей, которые в нее поверили.

В 2016 году девушке удалось осуществить еще одну свою сокровенную мечту - она завоевала титул "Миссис Вселенная"-2016.

 

Как же Ольге Торнер удалось осуществить свою мечту?

По словам Ольги рецепт банален и прост.

Для того чтобы чего-то достичь, нужно много работать, учиться и на какое-то время забыть про сон, ведь порой кажется, что 24 часа в сутки – это очень мало. А если у вас есть еще семья, нужно учиться находить баланс, между самым сокровенным и карьерой.

 

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