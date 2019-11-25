Как Ризатдинова прокомментировала свое поражение на финале шоу "Танцы со звездами"

Ризатдинова поблагодарила поклонников за поддержку на шоу. Фото: karavan.ua

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова прокомментировала свое поражение в финале проекту "Танцы со звездами".

Призналась, что и не думала дойти до финала, так как "спортсменов не знают в нашей стране", сообщает tsn.ua.

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Вместе с тем Ризатдинова поблагодарила всех, кто голосовал за их с Прохоровым пару.

24 ноября, состоялся финал проекта "Танцы со звездами". За победу соревновались 3 пары Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Евгений Кот, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 24 Ноя 2019 в 11:48 PST

В результате судьи проекта оценили финалистов так: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров в сумме получили 118 баллов, Ксения Мишина и Женя Кот - 113, а Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 95 баллов.



Победу одержали Евгений Кот и Ксения Мишина.