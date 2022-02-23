Как отвлечься от тревожных новостей и побороть панику: советы украинских звезд

После того, как страна-агрессор Российская Федерация признала оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками", Украину накрыла волна паники. Звезды украинского шоу-бизнеса советуют максимально отвлечься и продолжать жить, сохранять спокойствие и верить в Вооруженные силы Украины. А также пополнять казну нашего государства и помогать армии.
Какие еще методы успокоится есть в украинских звезд, рассказывает Gazeta.ua.
Григорий Решетник, телеведущий
"Забудьте на несколько часов о новостях, пойдите на работу или займитесь домашними делами. Выйдите на улицу, подышите свежим воздухом, пообщайтесь с людьми. И самое главное – делайте то, что от вас зависит – верим, работаем, не паникуем. Я убежден, правда победит".
Наталья Могилевская, певица
"Первое, что нужно сделать, если вы паникуете, расслабить тело - горячая ванна. Второе - нужно выпить что-то типа валерьянки. В случае сильного стресса старайтесь дышать медленно и глубоко. Включите расслабляющую музыку и на час все выключите. Главное – остановиться".
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Александр Педан, телеведущий
"Не буду ничего советовать, просто скажу за себя. Мы дома, продолжаем быть спокойными, заниматься своими делами и верить в ВСУ. Лично я когда нервничаю и знаю, что от меня ничего не зависит – иду заниматься спортом".
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Алан Бадоев, режиссер
"В мире, где много бессмыслицы, где запущены процессы, которые уже не остановить, важно не терять себя и по-настоящему помнить о ценном… Будьте добрыми, будьте искренними на улыбку. Сейчас она необходима любому человеку на улице…" .
Бадоев также призвал артистов и просто небезразличных, живущих в России не молчать.
"Мои друзья, коллеги, артисты, люди, которых уважаю я и которые уважают меня… Те, кто живет в России, пришло время сказать свое слово. Вы и есть Россия и ее поступки. Это тоже вы".
Злата Огневич, певица
"Очень прошу всех сохранять спокойствие и быть сильными. Паника - это лучший друг нашего врага и слабость. Обнимите родных и скажите себе: "Что бы там ни случилось - я справлюсь".
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Сергей Притула, телеведущий
"Обращаюсь к людям, которые живут в Украине, но являюсь сторонниками "русского мира" и ждут, когда он будет властвовать в нашей стране. Вы также должны помогать украинской армии, которая нас защищает и вас тоже. Почему? Потому что, когда снаряд летит в направлении вашего дома, у него нет времени провести собеседование, соц.опрос и узнать вы за "русский мир" или вы являетесь украинским патриотом".
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Александра Пустовит, в сети Саша Бо, блогер
"От нас зависит экономика нашей страны. Единственное, что от нас требует государство - не дестабилизировать его экономическую ситуацию. Если бы не моя работа, я бы уже давно поехала крышей. Не паникуйте, работайте, живите привычной жизнью".
Вооруженные силы Украины готовы отразить атаки врага. Но армии необходима поддержка каждого украинца. Тем, кто решил защищать родину с оружием, нужно искать подразделения Территориальной обороны. "Горячая линия" командования Сил территориальной обороны ВС Украины 0800507028. "Горячая линия" территориальной обороны г. Киева (063) 651 44 46.
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