Как отвлечься от тревожных новостей и побороть панику: советы украинских звезд

После того, как страна-агрессор Российская Федерация признала оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками", Украину накрыла волна паники. Звезды украинского шоу-бизнеса советуют максимально отвлечься и продолжать жить, сохранять спокойствие и верить в Вооруженные силы Украины. А также пополнять казну нашего государства и помогать армии.

Какие еще методы успокоится есть в украинских звезд, рассказывает Gazeta.ua.

Григорий Решетник, телеведущий

"Забудьте на несколько часов о новостях, пойдите на работу или займитесь домашними делами. Выйдите на улицу, подышите свежим воздухом, пообщайтесь с людьми. И самое главное – делайте то, что от вас зависит – верим, работаем, не паникуем. Я убежден, правда победит".

Наталья Могилевская, певица

"Первое, что нужно сделать, если вы паникуете, расслабить тело - горячая ванна. Второе - нужно выпить что-то типа валерьянки. В случае сильного стресса старайтесь дышать медленно и глубоко. Включите расслабляющую музыку и на час все выключите. Главное – остановиться".

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Александр Педан, телеведущий

"Не буду ничего советовать, просто скажу за себя. Мы дома, продолжаем быть спокойными, заниматься своими делами и верить в ВСУ. Лично я когда нервничаю и знаю, что от меня ничего не зависит – иду заниматься спортом".

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Фото: instagram.com/sashaabo

Алан Бадоев, режиссер

"В мире, где много бессмыслицы, где запущены процессы, которые уже не остановить, важно не терять себя и по-настоящему помнить о ценном… Будьте добрыми, будьте искренними на улыбку. Сейчас она необходима любому человеку на улице…" .

Бадоев также призвал артистов и просто небезразличных, живущих в России не молчать.

"Мои друзья, коллеги, артисты, люди, которых уважаю я и которые уважают меня… Те, кто живет в России, пришло время сказать свое слово. Вы и есть Россия и ее поступки. Это тоже вы".

Злата Огневич, певица

"Очень прошу всех сохранять спокойствие и быть сильными. Паника - это лучший друг нашего врага и слабость. Обнимите родных и скажите себе: "Что бы там ни случилось - я справлюсь".

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Сергей Притула, телеведущий

"Обращаюсь к людям, которые живут в Украине, но являюсь сторонниками "русского мира" и ждут, когда он будет властвовать в нашей стране. Вы также должны помогать украинской армии, которая нас защищает и вас тоже. Почему? Потому что, когда снаряд летит в направлении вашего дома, у него нет времени провести собеседование, соц.опрос и узнать вы за "русский мир" или вы являетесь украинским патриотом".

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Александра Пустовит, в сети Саша Бо, блогер

"От нас зависит экономика нашей страны. Единственное, что от нас требует государство - не дестабилизировать его экономическую ситуацию. Если бы не моя работа, я бы уже давно поехала крышей. Не паникуйте, работайте, живите привычной жизнью".

Вооруженные силы Украины готовы отразить атаки врага. Но армии необходима поддержка каждого украинца. Тем, кто решил защищать родину с оружием, нужно искать подразделения Территориальной обороны. "Горячая линия" командования Сил территориальной обороны ВС Украины 0800507028. "Горячая линия" территориальной обороны г. Киева (063) 651 44 46.