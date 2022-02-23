 
Ексклюзивы
1/5
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 702
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 1449
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 747
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 2664
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 4797
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 801
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 3915
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 243
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10450
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2296
Фото
Все фото
5
10
5
5
5
На прогулке с сыном: Ратаковски показалась в шляпе от Багинского
На прогулке с сыном: Ратаковски показалась в шляпе от Багинского
Как отвлечься от тревожных новостей и побороть панику: советы украинских звезд
Как отвлечься от тревожных новостей и побороть панику: советы украинских звезд
Прикрывая пикантные места руками: лидеры Евровидения-2022 года снялись обнаженными для обложки глянца
Прикрывая пикантные места руками: лидеры Евровидения-2022 года снялись обнаженными для обложки глянца
&quot;Это невозможно пережить&quot; - Грубич впервые рассказал о трагической смерти 17-летней дочери
"Это невозможно пережить" - Грубич впервые рассказал о трагической смерти 17-летней дочери
Джей Ло поздравила двойню с 14-летием и показала себя беременную: трогательные кадры
Джей Ло поздравила двойню с 14-летием и показала себя беременную: трогательные кадры
Видео
Все видео
"Вы можете выбирать" - солист "Антитіл" пошагово рассказал, как вступить в ряды теробороны
"Вы можете выбирать" - солист "Антитіл" пошагово рассказал, как вступить в ряды теробороны
"Хочу к тебе на концерт" - Кошевой похвастался талантом старшей дочери
"Хочу к тебе на концерт" - Кошевой похвастался талантом старшей дочери
Курту Кобейну могло бы исполниться 55: малоизвестные факты и популярные песни музыканта
Курту Кобейну могло бы исполниться 55: малоизвестные факты и популярные песни музыканта
"Слишком интимно" - Кароль шокировала поклонников откровенным образом на "Песни года"
"Слишком интимно" - Кароль шокировала поклонников откровенным образом на "Песни года"
Украинские звезды начали записываться в терроборону
Украинские звезды начали записываться в терроборону
Интервью
1/5
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3303
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2331
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 729
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2376
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1098
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
1 Просмотров: 1035
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
среда, 23 февраля 2022 16:26

Как отвлечься от тревожных новостей и побороть панику: советы украинских звезд
10

  Комментировать

После того, как страна-агрессор Российская Федерация признала оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками", Украину накрыла волна паники. Звезды украинского шоу-бизнеса советуют максимально отвлечься и продолжать жить, сохранять спокойствие и верить в Вооруженные силы Украины. А также пополнять казну нашего государства и помогать армии.

Какие еще методы успокоится есть в украинских звезд, рассказывает Gazeta.ua.

Григорий Решетник, телеведущий

"Забудьте на несколько часов о новостях, пойдите на работу или займитесь домашними делами. Выйдите на улицу, подышите свежим воздухом, пообщайтесь с людьми. И самое главное – делайте то, что от вас зависит – верим, работаем, не паникуем. Я убежден, правда победит".

Наталья Могилевская, певица

"Первое, что нужно сделать, если вы паникуете, расслабить тело - горячая ванна. Второе - нужно выпить что-то типа валерьянки. В случае сильного стресса старайтесь дышать медленно и глубоко. Включите расслабляющую музыку и на час все выключите. Главное – остановиться".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Александр Педан, телеведущий

"Не буду ничего советовать, просто скажу за себя. Мы дома, продолжаем быть спокойными, заниматься своими делами и верить в ВСУ. Лично я когда нервничаю и знаю, что от меня ничего не зависит – иду заниматься спортом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вау, это было невероятно" - Джамала впервые призналась, как муж делал ей предложение

Саша Бо
Фото: instagram.com/sashaabo
Саша Бо
Григорий Решетник
Александр Педан
Александр Педан

Алан Бадоев, режиссер

"В мире, где много бессмыслицы, где запущены процессы, которые уже не остановить, важно не терять себя и по-настоящему помнить о ценном… Будьте добрыми, будьте искренними на улыбку. Сейчас она необходима любому человеку на улице…" .

Бадоев также призвал артистов и просто небезразличных, живущих в России не молчать.

"Мои друзья, коллеги, артисты, люди, которых уважаю я и которые уважают меня… Те, кто живет в России, пришло время сказать свое слово. Вы и есть Россия и ее поступки. Это тоже вы".

Злата Огневич, певица

"Очень прошу всех сохранять спокойствие и быть сильными. Паника - это лучший друг нашего врага и слабость. Обнимите родных и скажите себе: "Что бы там ни случилось - я справлюсь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Сергей Притула, телеведущий

"Обращаюсь к людям, которые живут в Украине, но являюсь сторонниками "русского мира" и ждут, когда он будет властвовать в нашей стране. Вы также должны помогать украинской армии, которая нас защищает и вас тоже. Почему? Потому что, когда снаряд летит в направлении вашего дома, у него нет времени провести собеседование, соц.опрос и узнать вы за "русский мир" или вы являетесь украинским патриотом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Александра Пустовит, в сети Саша Бо, блогер

"От нас зависит экономика нашей страны. Единственное, что от нас требует государство - не дестабилизировать его экономическую ситуацию. Если бы не моя работа, я бы уже давно поехала крышей. Не паникуйте, работайте, живите привычной жизнью".

Вооруженные силы Украины готовы отразить атаки врага. Но армии необходима поддержка каждого украинца. Тем, кто решил защищать родину с оружием, нужно искать подразделения Территориальной обороны. "Горячая линия" командования Сил территориальной обороны ВС Украины 0800507028. "Горячая линия" территориальной обороны г. Киева (063) 651 44 46.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как отвлечься от тревожных новостей и побороть панику: советы украинских звезд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Начали массовую вакцинацию детей от смертельной болезни

Самое читаемое
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей Просмотров: 17181
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 16281
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 6 Просмотров: 14698
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ Просмотров: 13662
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 12897
Знаменитости
На прогулке с сыном: Ратаковски показалась в шляпе от Багинского
На прогулке с сыном: Ратаковски показалась в шляпе от Багинского
5
 Просмотров: 90
Прикрывая пикантные места руками: лидеры Евровидения-2022 года снялись обнаженными для обложки глянца
Прикрывая пикантные места руками: лидеры Евровидения-2022 года снялись обнаженными для обложки глянца
5
 Просмотров: 522
"Это невозможно пережить" - Грубич впервые рассказал о трагической смерти 17-летней дочери
"Это невозможно пережить" - Грубич впервые рассказал о трагической смерти 17-летней дочери
5
 Просмотров: 2349
Джей Ло поздравила двойню с 14-летием и показала себя беременную: трогательные кадры
Джей Ло поздравила двойню с 14-летием и показала себя беременную: трогательные кадры
5
 Просмотров: 819
"Аферист из Tinder" заявил, что стал жертвой "охоты на ведьм" и показал избранницу из Харькова
"Аферист из Tinder" заявил, что стал жертвой "охоты на ведьм" и показал избранницу из Харькова
5
 Просмотров: 1386
Больше всего комментируют
6
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
4
Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
2
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
Голосов: 242
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть